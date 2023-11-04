الشباب والرياضة تطلق فعاليات الملتقي المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية، فعاليات الملتقي المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية، بالقاهرة، بمشاركة ١٨٠ شابا وفتاة من محافظات (أسوان - البحر الأحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد).

وقد استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين الجلسة الحوارية الأولي لفضيلة الشيخ إسلام النواوي بعنوان " صحيح الجهاد لرفعة الوطن "، حيث تضمنت الجلسة حوارا مفتوحا عن المفاهيم الدينية وتنمية الولاء والانتماء والإجابة على استفسارات المشاركين.

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وكانت الجلسة الثانية للواء الدكتور المهندس أسامة الجمال بعنوان " مصر خمسون عامًا على انتصارات أكتوبر "، حيث تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وتغيراتها خلال السنوات الماضية والتحديات التي تواجهها مصر.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة لمجمع الأديان (الكنسية المعلقة - مسجد عمرو بن العاص - وعدد من المزارات الهامة التي تعبر عن الشخصية المصرية عبر التاريخ.

وفي ختام البرنامج تم زيارة بانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية.

جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية "، علي مدار يومي الخميس والجمعة، جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعه والمزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري، والمكون من المدربين والمنسقين.

وتم خلال الاجتماع إجراء محاكاة شاملة ليوم الافتتاح وتأكيد مهام كل فريق العمل واختصاصاته للقيام بدوره المنوط بها طبقًا لبرنامج العمل المتفق عليه، كما جرى التأكيد على ضرورة مناقشة كيفية التسويق للبرنامج وانشطته.

وكانت طلبات التسجيل في البرنامج قد تجاوزت نحو 1000 طلب مشاركة من 13 محافظة، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ] و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ]، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتحقيق البرنامج لنجاحات كبيرة في النسخ الثلاث الماضية من البرنامج يضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة، إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي.