الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما بمياه النيل في بني سويف (صور)

تسيير باخرتين سياحيتين
تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما بمياه النيل، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير باخرتين سياحيتين، بعد تعثرهما وشحوطهما  في المجرى المائي لنهر النيل، لعدم اتباع تعليمات النقل النهري بالإبحار في المسار المخصص، حيث كانت الباخرتان في طريقهما إلى القاهرة قادمتين "معًا" من الجنوب وعلى متنهما فوجان سياحيان متعددا الجنسيات.

محافظ بني سويف يتابع تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما بمياه النيل

وتابع المحافظ الوضع بشكل مستمر من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والإجراءات التي تم تنفيذها لإعادة تسيير الباخرة الأولى والتي كان على متنها 39 سائحًا، حيث تم تنظيم رحلة سياحية لعدد 33 منهم لهرم ميدوم، فيما بقى 6 منهم على الباخرة والتي تم إعادة تعويمها وتصويب مسارها، استعدادًا لاستكمال رحلتها عقب الانتهاء من إجراءات تسيير الباخرة الثانية والتي تحمل على متنها 35 سائحًا متعددي الجنسيات بينهم مصريون، والتي كانت تسير مع  الباخرة الأولى في خط سير واحد.

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 تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما بمياه النيل

 

وأثنى المحافظ على الجهود التي بذلتها الجهات الجهات التنفيذية والأمنية المعنية من المسطحات المائية والري والنقل النهري، والخاصة بالإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تسيير وتعويم الباخرة الأولى"مصر"وتأمين الأفواج السياحية على متن الباخرتين، بالتنسيق مع مركز السيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ بني سويف، إلى تكليفه للسكرتير العام المساعد بالتواجد والمتابعة المستمرة حتى تم الانتهاء بشكل كامل من إجراءات تعويم وتسيير الباخرة الثانية، حيث من المقرر أن تتحرك الباخرتان معًا، لاستئناف خط سيرهما في طريق عودتهما الى القاهرة.

 

محافظ بني سويف يتابع تسيير باخرتين سياحيتين بعد شحوطهما بمياه النيل

رافق المحافظ خلال تفقده لإجراءات تسيير وتعويم الباخرتين كل من:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف،  وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، ومسؤولو الري والجهات الأمنية من شرطة المسطحات المائية والنقل النهري والوحدة المحلية والسياحة.

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