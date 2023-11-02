الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 9 شباب في انقلاب تروسيكل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث سير، فيتو
حادث سير، فيتو

أصيب 9 شباب "يعملون بمهن المعمار" في حادث سير، وقع، اليوم الخميس، في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة ونتج عنه إصابة 9 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

 

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 9 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

 

والمصابون هم: حسن توفيق جمال، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، ومصطفي علي يونس، 31 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، وعبد الله رفعت إبراهيم، 30 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإبراهيم رفعت إبراهيم، 28 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وعبد الرحمن رأفت إبراهيم، 27 عامًا، مصاب باشتباه كسر في الساق الأيمن.

 

وجورج نادي ونيس، 26 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، وحسن رفعت إبراهيم، 26 عامًا، مصاب بغيبوبة وسحجات وكدمات، وكريم أحمد فاضل، 23 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ووديع هاني فرحات 19 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات، جميعهم يعملون في مهن المعمار المختلفة ويقيمون مركز بني سويف.

 

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

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