السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طائرة إسرائيلية تستهدف منزل إسماعيل هنية في غزة

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في مخيم الشاطئ غرب قطاع  غزة.

 

استهداف رئيس حركة حماس  

 وفي وقت سابق قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن  المقاومة الفلسطينية في ذروة قوتها واقتدارها، ولذلك فإن الكيان الصهيوني يواصل في برنامجه مهاجمة المواطنين الفلسطينيين العزل بدلًا من مواجهة قوى المقاومة.

وأضاف هنية:" حتى الآن بلغ حجم المتفجرات المستخدمة في غزة ضد المواطنين والمناطق السكنية بما يفوق تأثير القنبلة الذرية الأمريكية في هيروشيما، وتنفذ هذه الهجمات بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

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وجاء ذلك خلال لقاء جمع كلًّا من  إسماعيل هنية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الثلاثاء الماضي  في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد "هنية" أن قيام الولايات المتحدة بإرسال سفنها الحربية وقواتها إلى المنطقة وتحذير الآخرين يهدف إلى إطلاق أيدي الصهاينة في استمرار جرائمهم الوحشية ضد غزة.. نحن على ثقة أنه في أشد المواقف والظروف صعوبة سيمنح الله صبره ونصره للمؤمنين، وهذه البشرى هي من أسباب انتصارنا الأكيد في المعركة الحالية".

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "انهار الكيان الصهيوني، والنتيجة النهائية لهذه المعركة ليست سوى النصر الحاسم للشعب والمقاومة الفلسطينية".

 

المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار مهم للغاية

 وأضاف عبداللهيان: "المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار مهم للغاية، وجماعات المقاومة في منطقتها تتخذ قراراتها ولا تنتظر بالضرورة قرارات سياسية، فإذا استمرت جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويتسع نطاق الصراع والحرب، فلن يكون أي طرف بعيدًا عن نطاق آثاره وعواقبه".

وأوضح عبد اللهيان: "أن الحكومة الأمريكية ورغم نصيحتها الآخرين بضبط النفس، إلا أنها عمليًّا طرف في الحرب وليست في وضع يسمح لها بدعوة الآخرين لضبط النفس".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "أصوات دول العالم الداعمة لفلسطين في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للكيان الصهيوني وتجمعات الشعوب في مختلف دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، تظهر ذروة الكراهية العالمية للكيان الصهيوني وحماته، وكذلك النطاق العالمي لأنصار الشعب الفلسطيني"

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