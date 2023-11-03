فريدة النقاش: أمريكا وضعت إسرائيل في المنطقة لتعطيل تطورها

الهجوم البرى على غزة، قالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، أن أمريكا والدول الكبرى هم من أنشأوا إسرائيل ووضعوها في المنطقة لتعطيل تطورها.

وأضافت النقاش فى تصريح خاص لـ"فيتو": إن انحياز أمريكا والدول الكبرى لإسرائيل موقف معروف وقديم، مشيرة إلى أن للفلسطينيين أصدقاء كثيرون للغاية حتى فى البلاد الاستعمارية نفسها أمريكا وأوربا فعلينا قبل أن نعول على الدعم الخارجى أن نوحد قوانا فى مواجهة العدوان.

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الهجوم البرى على غزة

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: “تم إبلاغ بلينكن برفض دخول أي وقود إلى قطاع غزة”.

إجراءات مستشفى الإندونيسي

ويأتي ذلك في ذلك النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المولدات في مستشفيات قطاع غزة، التي خرج أغلبها عن الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي بسبب نفاد الوقود، مناشدًا أصحاب الضمائر الحية بالتدخل الفوري لتزويد مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالوقود لمنع حدوث الكارثة الكبرى.

وأوضح الصحة الفلسطينية خلال تصريحات: "توقف المولد الرئيس في مستشفى الإندونيسي سيضعنا أمام كارثة حقيقية، المستشفى حاليًّا لجأ إلى إجراءات استثنائية عاجلة في محاولة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى من خلال تشغيل المولد الثانوي الأمر الذي سينجم عنه توقف محطة الأكسجين والاعتماد علي اسطوانات الأكسجين وانقطاع التيار الكهربائي عن غرف المبيت وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى".

كارثة مستشفى الإندونيسي

غزة، وتابعت: إذا لم يتم توفير الوقود لـ مستشفى الإندونيسي فسنصل إلى كارثة كبرى تشكل خطرًا محدقًا بالمرضى والجرحى.

الصحة العالمية: ثلث مستشفيات غزة خارج الخدمة وإدخال الوقود ضرورة قصوى

لحظة نقل المصابين والشهداء على عربة كارو بعد نفاد الوقود من مستشفيات غزة.

وأعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن ثلث مستشفيات غزة أصبحت خارج العمل وتوقفت تمامًا عن تقديم خدمات للمصابين بها بسبب نقص الوقود.

وأكدت الصحة العالمية: أن دخول الوقود إلى قطاع غزة مع المساعدات ليس أمرًا ترفيهيًّا، إنما هو مسألة حياة أو موت، بالإضافة إلى حاجة الأطقم الطبية التابعة لها إلى ضمانات حتى تتمكن من أداء عملها داخل القطاع بسبب ما تقوم به القوات الإسرائيلية من قصف وتدمير للمستشفيات.

توفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات

وأشارت إلى أنه لا بد من إدخال الوقود إلى القطاع دون أي قيود من جانب الاحتلال، لأن هذا الأمر يمثل تهديدًا حقيقيًّا على حياة المرضى في غزة وتوفير أكبر قدر من المستلزمات الطبية والأدوية لهذه المستشفيات.