استشهاد 7 أشخاص من عمال القبور بقصف إسرائيلي لمقبرة في بيت لاهيا شمال غزة
استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل عائلتين في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الأفراد.
وقال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلا يعود لآل البربراوي في المغازي وسط قطاع غزة، مبينا أن 7 أشخاص استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من عمال القبور في مقبرة مدينة بيت لاهيا، شمال غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في القطاع بأن طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية "عملوا على نقل الشهداء والإصابات جراء القصف الإسرائيلي لمنازل عائلة أبو سمعان في منطقة عسقولة بمحافظة غزة".
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