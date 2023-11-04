السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مسؤول بالبيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض ذكر خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن "الوقت ليس مناسبا لتحجب تل أبيب الأموال عن السلطة الفلسطينية". 

وأضاف المسؤول الكبير في البيت الأبيض أن العكس يجب أن يتم تمامًا.

وصرح بأنه يجب اتخاذ خطوات لزيادة الاستقرار في الضفة الغربية.

وأفاد في تصريحاته بأن "حماس هي عدو السلطة الفلسطينية وهذا هو رأينا".

والخميس، اتخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، قرارًا بخصم أموال المقاصة التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية والمخصصة لقطاع غزة والأسرى والأموال المخصصة لعائلات متضرري العمليات الفلسطينية.

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كما قرر أيضًا قطع كل الاتصالات مع غزة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة.

وأكد الكابينيت أن العمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيتم إعادتهم إلى غزة.

يذكر أن وزير المالية والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، كان قد بعث برسالة إلى نتنياهو قال فيها إنه قرر تجميد تحويل أموال المقاصة، وهي أموال الضرائب التي تجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتقوم بتحويلها شهريا، الأمر الذي عارضته الأجهزة الأمنية ووزير الأمن، يوآف غالانت، لتجنب احتمالات التصعيد في الضفة.

 ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلًا من بينهم 3826 طفلًا بالإضافة إلى 23516 مصابًا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علمًا أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليًّا.

 

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