قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” منذ قليل، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من القرى والبلدات في مدينة نابلس.
كما قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة الجوجو عند مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان وسط مدينة.
غضب الإدارة الأمريكية
وكانت مصادر مطلعة، كشفت في وقت سابق عن حالة من الغضب داخل الإدارة الأمريكية ضد إسرائيل، بسبب الضغوط الدولية الناتجة عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، ووضع البيت الأبيض سقف زمني لانتهاء المهمة.
وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" اليوم، إن الإدارة الأمريكية وجهت تحذيرًا لـ إسرائيل، مفاده أن الوقت ينفد ويزيد التعقيد من تحقيق أهداف عسكرية في غزة، في ظل تزايد الغضب العالمي من الأوضاع الإنسانية المتردية وقتل النساء والأطفال بالقطاع.
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