السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

Leve Palestina، قصة أغنية تصدح بمظاهرات أوروبا منذ نصف قرن دعمًا لفلسطين (فيديو)

مظاهرة داعمة لفلسطين،
مظاهرة داعمة لفلسطين، فيتو

أعادت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إحياء أغنية "Leve Palestina"، وهي أغنية سويدية عمرها أكثر من 50 عامًا تبدأ كلماتها بـ "تحيا فلسطين وتسحق الصهيونية". 

 

قصة أغنية Leve Palestina

ووفقًا لموقع القاهرة الإخبارية فإن أغنية "Leve Palestina" خرجت من السويد وهي واحدة من أشهر الأغاني المتداولة عالميًّا، ويرددها داعمو فلسطين في المظاهرات والمسيرات الداعية لها في الدول الأجنبية، خاصة السويد. 

التقاليد الفلسطينية 

وبعد النكبة، خرج بعض الفنانين الفلسطينيين إلى السويد، وساروا على خط يجمع بين الحفاظ على التقاليد الفلسطينية وأنماط التعبير الأخرى، وقتها خرج كاتب الأغاني جورج توتاري، وهو من مواليد الناصرة، إلى السويد، وهناك حاول رسم مسار فني جديد، وشكل فرقة "كوفية" مع سويديين، بحسب موقع "marxistreview". 

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الانتفاضة الفلسطينية 

ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، أصدرت فرقة "كوفية" 4 ألبومات و3 أسطوانات وشريط كاسيت، وعرضت أغنية تعيش فلسطين "Leve Palestina"، قبل نحو 50 عامًا وتحديدًا في سبعينات القرن الماضي، بحسب شبكة Alkompis السويدية، لتصبح من ذلك الوقت بمنزلة نشيد لإعلان التضامن مع فلسطين. 

أغنية Leve Palestina

ومنذ إطلاق الأغنية، انتشرت ألحانها وكلماتها حول أنحاء العالم، وتم ترديدها في العديد من الفعاليات، وتُرجمت إلى لغات عدة، كما أعيد توزيعها من قبل ثنائي الهيب هوب Medina.

وتقول كلمات الأغنية: "تحيا فلسطين وتسحق الصهيونية.. خذ، خذ، خذ فلسطين.. لقد زرعنا التربة.. لقد حصدنا القمح.. لقد اخترنا الليمون.. وعصرنا الزيتون.. العالم كله يعرف عن أرضنا لقد رمينا الحجارة.. الجنود ورجال الشرطة قمنا بإطلاق الصواريخ ضد أعدائنا.. العالم كله يعرف نضالنا". 

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قصة أغنية Leve Palestina أغنية Leve Palestina فلسطين الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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