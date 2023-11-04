على غرار موسم الرياض، الإمارات تدشن مهرجان الفن الجميل بمشاركة هاني شاكر

على غرار حفلات موسم الرياض.. تستضيف إمارة أبو ظبي حفلًا خاصًّا اليوم السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ حفلًا غنائيًّا جديدًا بعنوان مهرجان الزمن الجميل، وذلك بمشاركة عدد كبير من مطربي جيل التسعينيات وعلى رأسهم حميد الشاعري وهاني شاكر.

مهرجان الزمن الجميل

الحفل المفترض أن يقام بحضور الآلاف من الجمهور الإماراتي والجالية المصرية هناك يضم كلًّا من هاني شاكر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وسيمون، ويعتبر هذا الحفل هو الأول الذى يجمع كل هؤلاء النجوم بعد الحفل الشهير الذي أقيم في السعودية وحقق نجاحًا كبيرًا إلا أن هذا الحفل يتميز بوجود المطرب هاني شاكر والذي كان لم يتواجد في حفل واحد.

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أمير الغناء العربي

وطرح أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "مروق" وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـ AI وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا

"مروق" من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر أسامة الهندي وهي ثاني أغانيه لصيف ٢٠٢٣ بعد طرحه مؤخرًا أغنية "الكبير".

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر وأنهم يقومون خلال هذه الفترة بتحضير العديد من المشاريع الغنائية القادمة والذي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف يكون مفاجأة للجمهور العربي.

كما يقومون خلال هذه الفترة بعقد العديد من الجلسات الفنية مع عدد كبير من أشهر صناع الأغنية بالوطن العربي من ملحنين وشعراء وموزعين للاستقرار على المشاريع الغنائية الذي يقومون بتنفيذها لصيف ٢٠٢٣.

وكان الفنان قد عبر سعادته بالتفرغ لفنه مرة أخرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، حيث قال الفنان هاني شاكر:" أنا لقيت هاني الفنان تاني لأنه كان بعيد عن الشغل، كان واخدني العمل الإنساني والنقابي وخدمة إخواتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت الفرصة لأعود إلى نفسي".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” عن أغنية الكبير التي طرحها في وقت سابق: "أغنية الكبير لا تحمل رسالة لأي شخص والموضوع جاء بالصدفة، وهناك مفاجاَت أخرى اغاني فيها خفة دم وقرب من الشباب اكتر ولسه قادر اتواصل مع الأجيال الجديدة، عاجبني الكلام الجريء في أغنية الكبير وهناك مفاجآت أخرى خلال الفترة المقبلة".