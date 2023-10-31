الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نادين الراسي بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها: الله هو العدل

نادين الراسي، فيتو
نادين الراسي، فيتو

 

نادين الراسي، طمأنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الجمهور على حالتها الصحية، بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها الأصغر، وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها.

 

وكتبت نادين الراسي عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام: "الله هو العدل وأنا راضيه بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

وكانت موقع مجلة الجرس اللبنانية نشر صورا لـ نادين الراسي أظهرت تعرضها لإصابات في رأسها ومناطق متفرقة من جسدها نتيجة الضرب من قبل شقيقها الأصغر بسبب خلافات بينهما.

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وفي وقت سابق تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن زميلتها نادين نسيب نجيم، كما تحدثت أيضا عن مسيرة فضل شاكر الغنائية وتجربته الموسيقية.

 

نادين الراسي تشيد بالفنانة ماجي بو غصن 

 

في هذا السياق، أشادت الراسي خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشـهرة" التليفزيوني، بزميلتها الفنانة ماغي بو غصن، لافتةً إلى أنها تعبت واجتهدت لتصل إلى ما هي عليه.

 

نادين الراسي تتحدث عن فضل شاكر

وقالت الراسي إنها غير نادمة على مشاركتها في فيديو كليب مع فضل شاكر، موضحة: "هل بتقدر تلغي فضـل مـن ذاكرة الناس الموسيقية وأعظم العظماء؟.. لا فيني ألغي هالذكرى ولا بدي ألغيها".
 

وتابعت في تصريحاتها إن تفكيرها اختلف منذ التصريح الذي أدلت به حول كرهها لفضل شاكر، مبينة أن الجميع لا بد أن يعاقب على أفعاله، لكن من غير العدل ألا يحاسب أصحاب النفوذ والسلطة. وطالبت بعفو عام عنه، مضيفة: "يلي برا أخطر من يلي جوا".

 

ودافعت الراسي عن المطربة نجوى كرم بعد تعرضها للهجوم من قبل الفنانة مي الحريري، التي زعمت وجود علاقة غرامية تجمعها بالمطرب الراحل ملحم بركات.

 

وقالت: "مي طيبة كتير وحنونة وتحارب وانظلمت وجابت ما ربت، بس يا مي لا أنا ولا إنتي ولا حد مخول يهين أي إنسان على الهوا، الطرح غلط ويلي ورا الهوا مش متل قدام الهوا... هاي نجوى ما بنقدر ما نحبها ونفتخر بشمس لبنان شمس الغنية اللبنانية".

 

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