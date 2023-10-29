الإثنين 30 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تحرك قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية إلى شرق المتوسط

مشاة البحرية الأمريكية،
مشاة البحرية الأمريكية، فيتو

كشفت مصادر أمريكية، عن تحريك وزارة الدفاع "البنتاجون" قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية إلى شرق المتوسط.

قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية

وقالت المصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إن هناك قوة رد سريع تابعة لسلاح مشاة البحرية، تحركت باتجاه منطقة شرق المتوسط.

من يقف وراء تأجيل الغزو البري
 

طوفان الأقصى، وقبل يومين كان قد كشف خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، الخطة الأمريكية الخبيثة لمساعدة إسرائيل في اجتياح غزة بريا والقضاء على المقاومة الفلسطينية.

 

وقال خالد مشعل، "أمريكا تريد أن توفر على إسرائيل الخسائر البشرية حال تم اجتياح غزة بريا، وهي من دفعت الكيان الصهيوني لتأجيل الغزو البري".

 

تدمير قطاع غزة وقتل المدنيين 

وأوضح: إن "أمريكا تعمل مع إسرائيل لاجتياح غزة بريا والعمل على القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى وفقا لـ3 سيناريوها، أولا تريد أن تختصر الطريق ولذلك واشنطن تترك إسرائيل تفعل ما تشاء في الوقت المفتوح لتدمير غزة جويا وتعمل وفقا لسيناريو الموصل القصف من فوق ولا تريد أن تكرر سيناريو الفلوجة وهو الدخول في مواجهة من على الأرض، هم يريدون أن يدمروا غزة  ويقتلوا الفلسطينيين خلال شهر أو شهرين حتى ترفع الراية البيضاء وهم لا يعرفون أننا شعب لا يرفع الرايات البيضاء".

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خالد مشعل: انتهى الموضوع لن نغادر أرض الوطن (فيديو)

خطة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حكم حماس وأهدافها من الغزو البري المحتمل على غزة

خطة شل المقاومة الفلسطينية عبر غاز الأعصاب

 وأكد خالد مشعل وقتها، أن "هناك 4 آلاف جندي وضابط وجنرال ومسؤول عسكري أمريكي في الكيان الصهيوني الاَن وهؤلاء يشاركون في المعركة ضد شعبنا، وارسلوا للكيان الصهيوني فرقة الدلتا المتخصصة في تحرير الرهائن وأن التدبير والتخطيط الأمريكي مع إسرائيل أن تأتي قوات خاصة أمريكية إسرائيلية للدخول بطريقة القوات الخاصة واستعمال غاز الأعصاب لشل قدرات المقاتل الفلسطيني في الأنفاق والخنادق دون قتله حتى لا يقتلوا الرهائن والأسرى وبالتالي هم يريدون قتل المقاتلين وتحرير الأسرى وبالتالى تكون عملية نظيفة لا تكلف إسرائيل خسائر وهذا موضوع خطير، والسيناريو الثالث هم يحاولون تشتيت تركيز المقاومة هل يدخلون من الشمال أم الشرق هل إنزال من البحر كثيف أم إنزال جوي وكل هذا يدرس في الدوائر الأمريكية والإسرائيلية لذلك نحن نقول إننا نخوض حربا عالمية ضد إسرائيل ومن يقف خلفها لذلك نريد موقفا تاريخيا من الأمة أنظمة وقادة وحكومات وشعوبا ومن كل رجال الأمة حتى نهزم هذا العدو".

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