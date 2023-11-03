السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

نتائج الأهلي مع صافرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

فريق الكرة بالنادي
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، إسناد إدارة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب، المحدد لها غدا الأحد، للحكم الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه طاقم مكون من: 

شريف عبد الله “حكم مساعد أول”، ووائل شعبان"حكم مساعد ثاني" ومحمود وفا “حكمًا رابعًا" ومحمود بسيوني “حكم تقنية فيديو”، وصبحي العمراوي “مساعد حكم تفنية الفيديو”.

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نتائج الأهلي مع إبراهيم نور الدين

إبراهيم نور الدين أدار 38 مباراة للنادي الاهلي طوال خلال مشواره التحكيمي، حقق المارد الأحمر الفوز في 29 مباراة وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل 8 مباريات.

الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، فيتو

كولر يستبعد أربعة لاعبين من مواجهة المقاولون

قرر المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر استبعاد رباعي الفريق محمد الشناوي حارس الفريق، حسين الشحات، علي معلول، أكرم توفيق عن مباراة الغد أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت في السابعة مساء في الجولة السادسة من بطولة  الدوري الممتاز على استاد المقاولون العرب.

وقرر كولر استبعاد الرباعي وذلك بسبب ضغط المباريات حيث خاض المارد الأحمر مباراة في نصف نهائي الدوري الأفريقي الأربعاء الماضي.

وخرج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي على يد فريق صن داونز.

وتواجد عمرو السولية في مران اليوم لكن بشكل منفرد لخوض تدريبات تأهيلية.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من قبل مارسيل كولر المدير الفني للحديث عن الأمور الفنية.

ويعود الأهلي لمباريات الدوري بعد خروجه من بطولة الدوري الأفريقي علي يد صن داونز. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، موديست، بيرسي تاو.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غد على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالى.

الأهلي والمقاولون العرب

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة مدربه شوقي غريب في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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