أخبار الاقتصاد اليوم: أسباب تفاقم أزمة الدولار.. وحقيقة وجود شهادات إدخار لمدة عام بالبنوك الحكومية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الجمعة

استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 106.77 نقطة، حيث أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.67 نقطة.

البنك الأهلي الكويتي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

تصدر البنك الأهلي الكويتي، مصر قائمة المتعاملين الرئيسيين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع، بقيمة تداول بلغت 6.3 مليار جنيه، تلاه بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، ثم بنك أبو ظبى الأول بقيمة 3.3 مليار جنيه، وبنك مصر بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، ثم التجارى وفا بنك بقيمة تداول بلغت 3 مليار جنيه، ثم البنك الأهلي المصري بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

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تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.

خبيرة أسواق مال تكشف توقعاتها لحركة مؤشرات البورصة الأسبوع المقبل

قالت دينا عماد خبيرة أسواق المال: جاءت حركة المؤشرات الهابطة بتداولات الأسبوع المنتهى عند أدنى مستويات لها 22400 نقطة ثم 22600 نقطة نتيجة القوة البيعية الشديدة التي حدثت خلال جلسات البيع والشراء.

وأشارت عماد في تصريحات لـ “فيتو” إلى أن قرار المركزى المصري فيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة أدى إلى الاحتفاظ بالسيولة فى المحفظة الاستثمارية وعدم الشراء، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات إلى تلك المستويات وقد يشهد الأسبوع المقبل حالة من القوة الشرائية والتي تدفع المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة عند 24000: 25000 نقطة نهاية العام الجارى.

نصائح هامة لتقوية إشارة الواي فاي بجهاز الراوتر

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت عن حلول لتقوية إشارة الإنترنت ولذلك نقدم خلال السطور التالية عدة نصائح وطرق يمكن اتباعها من أجل الحصول على الاستخدام الأمثل لخدمة الإنترنت بجانب الطريقه الصحيحه لاستخدام الراوتر وتقوية إشارة الواي فاي.

يجب العلم أن الراوتر هو همزة الوصل بين التي يتم إيصالها بالإنترنت كالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوتر وبين المودم الجزء المسؤول عن التزويد بالإنترنت فالمهمة الرئيسية لجهاز الراوتر هي الحصول على الانترنت من المودم عن طريق الكابل الموصل في فتحة WAN، ومن ثم توزيعها على الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر.

بلتون المالية القابضة تتصدر أسهم السوق الرئيسي بالبورصة بنهاية الأسبوع

تصدرت بلتون المالية القابضة أسهم السوق الرئيسي المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع بقيمة تداول بلغت 263 مليون جنيه، تلاها مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة تداول بلغت 212 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي مصر بقيمة 208 ملايين جنيه، وبالم هيلز للتعمير بقيمة تداول بلغت 135 مليون جنيه، ومجموعة اى اف جى بقيمة 91 مليون جنيه، واسيك للتعدين بقيمة تداول بلغت 80.5 مليون جنيه.

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة.

اقتصادي: زيادة معدلات سحب الأموال من البنوك لهذا السبب والسوق السوداء تفاقم أزمة الدولار

يعاني الاقتصاد العالمي من مشكلة التضخم، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مرورًا بالعديد من الأحداث الأخرى التي أثرت بالسلب على معدلات التضخم لجميع دول العالم، حتى ذات الاقتصاديات القوية، على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واللذان يؤثران بالسلب على حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، مما أدى إلى زيادة مشكلات تدفق النقد الأجنبي وتحقيق السيولة المالية المستهدفة.

وأضاف في تصريح لـ فيتو: إن السبب الرئيسي لزيادة معدلات السحب، هي الحاجة إلى السيولة المالية، وتفاقم أزمة الدولار وعدم توافره، لافتًا إلى أن الدولار وصل إلى 47 جنيهًا في السوق الموازية "السوداء" خلال الأسبوع الماضي.

هل يمكن إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات

يقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء قيد بعض الشركات غيرالمملوكة للمصريين فى "سجل المستوردين

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم 3 نوفمبر قرار الرئيس السيسي، رقم 173 لسنة 2023 باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن 51٪؜ من بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

هل توجد شهادة ادخار لمدة عام في البنوك الحكومية؟

بعد إعلان قرار البنك المركزي أمس بـ تثبيت أسعار الفائدة وحتى 21 ديسمبر المقبل، وهو موعد الاجتماع الثامن والأخير لقيادات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال عام 2023، تزايد بحث الملايين عن شهادات الادخار لمدة عام وحقيقة وجودها واستمرارها في البنوك خاصة الحكومية حتى الآن.

وفي سياق متصل تقدم البنوك الحكومية وعلى رأسها الأهلي ومصر والقاهرة شهادات ادخار لمدة ثلاث سنوات أجل فيما انتهت تماما عمليه طرح شهادات ادخار سنوية، حيث لا توجد اي شهادة لمدة عام في هذه البنوك حاليا.

بعد زيادة البنزين، معدل شحن السيارات الكهربائية

يتوجه البعض إلى استخدام السيارات الكهربائية نظرا لانخفاض أسعار الطاقة الكهربائية وحمايتها للبيئة خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين خلال الساعات الماضية مما جعل البعض يسأل معدل شحنات الطاقة الكهربية للسيارات والتي جاءت كالتالي:

تطرح السيارات الكهربائية ببطاريات بحجم 4,680 مم يجعلها أسرع بطارية يتم شحنها على عكس البطاريات الأخرى.



تتميز السيارات الكهربائية بالشحن من 0% إلى 80% في 32 دقيقة، مما يجعلها قادرة على قطع مسافة 250 كيلووات.