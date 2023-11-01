الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

متحف مطار القاهرة يعرض مراحل ظهور كتب الأحلام وتفسيرها

متحف مطار القاهرة
متحف مطار القاهرة الدولي

عرضت الصفحة الرسمية لمتحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 3،  سرد لبداية ظهور كتب الاحلام في عصر الدولة الوسطي والحديثة والتي انتشرت في العصر المتأخر، وأهمية احلام النوم عند المصريين القدماء.
 

بردية شستربيتي الخاصة بسرد وتفسير الاحلام المعروضة بالمتحف البريطاني

استخدام الأحلام كأحد وسائل الكشف عن المستقبل

وكانت الأحلام وسيله من وسائل الكشف عن المستقبل للشخص الرائي وكان ينظر اليها على انها علم من العلوم لأنها كانت تحتوي في بعض الأحيان على معلومات في مجالات مختلفه مثل علم الفلك والطب والسحر. 

وظهر في مصر القديمة ما يسمي بكتب الاحلام بداية من عصر الدولة الوسطي والحديثة وانتشرت في العصر المتأخر، ومن أشهرها بردية تنسب للكاهن والكاتب "قِنِ حِر خِبِش إف" وتعتبر أول كتاب لتفسير الأحلام في العالم، وترجع لعصر الأسرة التاسعة عشر ومحفوظة حاليًا في المتحف البريطاني وتحتوي على 108 حلم وتفسيرها، بتبدأ بالأحلام المبشرة التي فيها بشرى وفي الآخرى تذكر الأحلام المخيفة والتي فيها نذير سوء.

Advertisements

بردية قِنِ حِر خِبِش إف  لتفسير الأحلام في العالم


وفي هذه البرديات كانت تفهرس الأحلام ويتم تفسيرها ومن المعروف ان الذي يقوم  بتفسير الحلم هو كاهن ( السم ) بالمعبد، حيث أعتبروا الأحلام رسائل من المعبودات، كما كان المصريون يزورون المعابد وينامون في أسرة مخصصة للأحلام، على أمل أن تصلهم رسائل المعبودات، بينما كانت هناك أماكن لتفسير الأحلام بالمعابد الكبرى مثل معبد المعبود «مين» في مدينة «قفط» جنوب مصر ومعبد فيله بأسوان إلى جانب وجود معابد مكرسة لحضانة الأحلام، أي صناعتها وإحداثها عمدًا، مع كهنة مقيمين بشكل دائم عرفوا بـ«سادة الأمور السرية»، وذلك لأغراض متعددة، منها تشخيص الأمراض وتحقيق هدف معين عبر استدعاء المعبود في الحلم.

كما عرض متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية عدد من موائد القرابين والتي كان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، ضمن القطع الآثرية المعروضة بقاعات العرض.

وكانت  موائد القرابين هي إحدى مكونات الأثاث الجنائزي في المقابر المصرية القديمة، وكان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، أو الكاهن الذي ينوب عنهم في أداء الطقس الجنائزي.

مراحل تطور موائد القرابين

وتطورت موائد القرابين، وربما ‏كانت في الأصل عبارة عن حصير مجدول، ثم صنعت بعد ذلك من الحجر كما صور على الموائد الحجرية ‏أشكال وأصناف القرابين المختلفة لكي تقوم مقام القرابين الفعلية وأحيانًا نقش عليها صيغة القرابين. 

وظلت ‏موائد القرابين مستخدمة وتطورت من شكل لآخر خلال العصور المصرية القديمة وفي العصر البطلمي بينما ‏قل استخدام موائد القرابين في العصر الروماني. ‏

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

متحف مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي متحف مطار القاهرة كتب الاحلام المصريين القدماء تفسير الاحلام المتحف البريطاني معبد فيله أسوان معبد فيلة باسوان

مواد متعلقة

متحف تل بسطا يعرض مجموعة فردية من موائد القرابين

الأعلى للآثار: انتهاء عمليات ترميم 92 عمودا من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

الأعلى للآثار يعتمد مبنى مصطبة المحمل بتعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية 

المجلس الأعلى للآثار: الإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة خلال شهر أكتوبر

نائب وزير السياحة تشارك في مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

اول تعليق من القابضة للكهرباء على زيادة فترة انقطاع التيار

متحف جاير أندرسون ينظم معرضين أثريين لقطع فريدة

3 متاحف تحتفل بذكرى مرور 3 سنوات على افتتاحها بالمعارض المؤقتة

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية