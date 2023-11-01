متحف مطار القاهرة يعرض مراحل ظهور كتب الأحلام وتفسيرها

عرضت الصفحة الرسمية لمتحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 3، سرد لبداية ظهور كتب الاحلام في عصر الدولة الوسطي والحديثة والتي انتشرت في العصر المتأخر، وأهمية احلام النوم عند المصريين القدماء.



بردية شستربيتي الخاصة بسرد وتفسير الاحلام المعروضة بالمتحف البريطاني

استخدام الأحلام كأحد وسائل الكشف عن المستقبل

وكانت الأحلام وسيله من وسائل الكشف عن المستقبل للشخص الرائي وكان ينظر اليها على انها علم من العلوم لأنها كانت تحتوي في بعض الأحيان على معلومات في مجالات مختلفه مثل علم الفلك والطب والسحر.

وظهر في مصر القديمة ما يسمي بكتب الاحلام بداية من عصر الدولة الوسطي والحديثة وانتشرت في العصر المتأخر، ومن أشهرها بردية تنسب للكاهن والكاتب "قِنِ حِر خِبِش إف" وتعتبر أول كتاب لتفسير الأحلام في العالم، وترجع لعصر الأسرة التاسعة عشر ومحفوظة حاليًا في المتحف البريطاني وتحتوي على 108 حلم وتفسيرها، بتبدأ بالأحلام المبشرة التي فيها بشرى وفي الآخرى تذكر الأحلام المخيفة والتي فيها نذير سوء.

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بردية قِنِ حِر خِبِش إف لتفسير الأحلام في العالم



وفي هذه البرديات كانت تفهرس الأحلام ويتم تفسيرها ومن المعروف ان الذي يقوم بتفسير الحلم هو كاهن ( السم ) بالمعبد، حيث أعتبروا الأحلام رسائل من المعبودات، كما كان المصريون يزورون المعابد وينامون في أسرة مخصصة للأحلام، على أمل أن تصلهم رسائل المعبودات، بينما كانت هناك أماكن لتفسير الأحلام بالمعابد الكبرى مثل معبد المعبود «مين» في مدينة «قفط» جنوب مصر ومعبد فيله بأسوان إلى جانب وجود معابد مكرسة لحضانة الأحلام، أي صناعتها وإحداثها عمدًا، مع كهنة مقيمين بشكل دائم عرفوا بـ«سادة الأمور السرية»، وذلك لأغراض متعددة، منها تشخيص الأمراض وتحقيق هدف معين عبر استدعاء المعبود في الحلم.

كما عرض متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية عدد من موائد القرابين والتي كان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، ضمن القطع الآثرية المعروضة بقاعات العرض.

وكانت موائد القرابين هي إحدى مكونات الأثاث الجنائزي في المقابر المصرية القديمة، وكان يوضع عليها القرابين التي يأتي بها ‏أقارب المتوفى، أو الكاهن الذي ينوب عنهم في أداء الطقس الجنائزي.

مراحل تطور موائد القرابين

وتطورت موائد القرابين، وربما ‏كانت في الأصل عبارة عن حصير مجدول، ثم صنعت بعد ذلك من الحجر كما صور على الموائد الحجرية ‏أشكال وأصناف القرابين المختلفة لكي تقوم مقام القرابين الفعلية وأحيانًا نقش عليها صيغة القرابين.

وظلت ‏موائد القرابين مستخدمة وتطورت من شكل لآخر خلال العصور المصرية القديمة وفي العصر البطلمي بينما ‏قل استخدام موائد القرابين في العصر الروماني. ‏