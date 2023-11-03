هؤلاء يجب عليهم إجراء اختبار الكشف عن سرطان الرئة سنويا

أكدت دراسة طبية أن الاكتشاف المبكر لسرطان الرئة يزيد من احتمالات نجاح العلاج وبحسب جمعية السرطان الأمريكية، وجمعية الرئة الأمريكية أن هناك فئات يجب عليها الخضوع الى إختبارات الكشف عن سرطان الرئة منهم المدخنون لفترة طويلة.

من يجب أن يخضع لفحص سرطان الرئة؟

أكدت جمعية السرطان الأمريكية أن فقط البالغين المعرضين لخطر كبير للإصابة بالمرض في هذه الحالات:

1-عمرك بين 50 و80 عامًا.

2-أنت تدخن حاليًا أو أقلعت عن التدخين خلال الـ 15 عامًا الماضية.

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3-من المهم أيضًا أن تكون بصحة جيدة بما يكفي للاستفادة من اكتشاف وعلاج سرطان الرئة في مرحلة مبكرة.

4-الأشخاص الذين يخضعون للاختبار لا تظهر عليهم عادةً أعراض سرطان الرئة.

سرطان الرئة

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن فحص سرطان الرئة هو فحص تصويري سريع وغير مؤلم، ويستخدم جرعة منخفضة من التصوير المقطعي، أو جرعة منخفضة من الأشعة المقطعية، لالتقاط صور مفصلة للغاية للرئتين.

أهمية فحص سرطان الرئة؟

سرطان الرئة في كثير من الأحيان لا يعلن عن نفسه بأعراض مبكرة، لذلك، بدون فحص سنوي، غالبًا ما يتم اكتشاف سرطان الرئة بمجرد تقدم المرض وانتشاره،مما يجعل العلاج الناجح أقل احتمالا.

لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة فرصة بنسبة 80% تقريبًا للبقاء على قيد الحياة إذا تم تشخيص السرطان وبدأ العلاج خلال المرحلة الأولى.

سرطان الرئة

وأكدت الدراسة أنه يتم تشخيص حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بسرطان الرئة قبل انتشار السرطان، لذا تأتى أهمية الاكتشاف المبكر هو المفتاح لتغيير ذلك

تكتشف عمليات المسح أحيانًا بقعًا صغيرة تسمى العقيدات التي تبدو مثيرة للقلق ولكنها في الأساس ندبات صغيرة غير ضارة، كما ان التعرض للإشعاع هو مصدر قلق أيضًا، لكن فوائد فحص سرطان الرئة لا تزال تفوق أي ضرر محتمل بالنسبة للعديد من الأشخاص.

كيف تقرر ما إذا كنت تريد إجراء فحص الرئة؟

غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى الكشف لدى الطبيب المتخصص قبل فحص سرطان الرئة حتى تتمكن من مناقشة مخاطر سرطان الرئة وعملية الفحص والفوائد والأضرار المحتملة، ويمكن أن يكون قرارًا معقدًا وصعبًا على الناس اتخاذه، ولأن الاختبار سنوي، فمن الممكن إعادة النظر في القرار بشأن إجرائه كل عام.

