الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسعى كل شركات الطيران إلى تدعيم أسطول طائراتها بطرازات جديدة من أجل القدرة على منافسة شركات الطيران الأخرى وتوسيع شبكة الخطوط من أجل الوصول إلى أبعد النقاط، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتوقعها البعض فشراء طائرات جديدة يحتاج إلى رأس مال ضخم.

مزايا ومكاسب تحصل عليها مصر للطيران من ضم طائرة جديدة

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض مكاسب شركات الطيران  من خلال تزويد عدد طائراتها بطرازات جديدة:

وأوضح مصدر بإحدى الشركات العاملة في مطار القاهرة، أن تدعيم أسطول شركات الطيران بطائرات جديدة يساعد في الخطة التوسعية للشركة من خلال فتح خطوط جديدة في بلدان عربية وأوروبية تساعدها في الوصول إلى أبعد النقاط، بما يحقق أرباح مالية كبيرة، ويساعد في انتشار اسم الشركة في الأسواق العالمية.

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منافسة شركات الطيران 

وأضاف المصدر، أن زيادة أسطول شركة الطيران يساعدها في القدرة على منافسة شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلات جوية على نفس الوجهات وذلك من خلال زيادة عدد الرحلات على بعض الوجهات التي تشهد كثافة في التشغيل، والقدرة على مواكبة واستيعاب أكبر عدد، إلى جانب تقديم أسعار تنافسية مع الشركات العالمية التي تعمل على نفس الوجهات.

زيادة الأرباح السنوية لشركات الطيران 

وأشار المصدر إلى أن زيادة أسطول شركة الطيران يعني بالضرورة زيادة في أرباح شركة الطيران، وذلك من خلال توفير النفقات من خلال الطرازات الجديدة التي توفر كميات كبيرة من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء وبالتالي زيادة في الأرباح ورأس مال الشركة.

جدير بالذكر أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن انضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9.

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