كفاني أموت عليها وأدفن فيها، كيف جسدت الشاعرات الفلسطينيات معاناة دولتهن تحت الاحتلال بأشعارهن؟

لم تقف الشاعرات الفلسطينيات مكتوفات الأيدي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والمجازر التن قاموا بها في حق الشعب الفلسطيني منذ قديم الأزل، بل وقفن في وجه هذا الاحتلال بأشعارهن ليطالبن بالحرية والاستقلال.

الشاعرة فدوى طوقان

الشاعرة فدوى طوقان من مواليد نابلس عام 1917، تربت في عائلة عريقة، كان لها دور كبير في الحياة السياسية الفلسطينية أثناء الحكم العثماني، وأثناء الانتداب البريطاني.

تلقت تعليمها في المرحلة الابتدائية في مدارس نابلس، إلا أنها تركت الدراسة في المدرسة في سن مبكر جدًا، إثر عقوبة فرضها عليها شقيقها الأكبر يوسف.

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ورغم هذه العقوبة فإنها سعت وراء البحث عن العلم واتجهت إلى الدراسة بطرق عدة، وذلك في البيت على يد أخيها إبراهيم طوقان ونُشرت لها العديد من الدواوين الخاصة وتُرجمت إلى العديد من اللغات.

وفاة فدوى طوقان

وتوفت عمر يناهز السادسة والثمانين عامًا قضتها مناضلة بكلماتها وأشعارها في سبيل حرية فلسطين، وكتب على قبرها قصيدتها المشهورة عن فلسطين

كفاني أموت عليها وأدفن فيها وتحت ثراها أذوب وأفنى

وأبعث عشبًا على أرضها وأبعث زهرة إليها

تعبث بها كف طفل نمته بلادي

كفاني أظل بحضن بلادي ترابًا، وعشبًا، وزهرة.

الشاعرة رحاب كنعان

الشاعرة رحاب كنعان التي عرفت بخنساء فلسطين لأنها فقدت 54 فرد من عائلتها الكبيرة آل حمزة في مذبحة تل الزعتر، علاوةً على ما ظهر من مكنون مشاعر الحزن في أشعارها حينما قالت رحاب كنعان في رثائها:

“يشبهوني بالخنساء والخنساء مني إن بكت اثنان الأهل وأربعة الفؤاد.. فمالي بكاء عشرة الأهل والحادي فؤادي ويستغربون لكثرة شعري بالرثاء“



نشأة الشاعرة الفلسطينية رحاب كنعان

وقد نشأت الشاعرة رحاب كنعان في مخيم تل الزعتر الذي انتقلت إليه بعد ولادتها في لبنان، وفي عام 1976 حدثت مذبحة تل الزعتر وفقدت فيها رحاب كنعان 51 شخص من عائلتها في تلك المذبحة فقط، منهم والدها وثلاثة من أخواتها الفتيات وخمسة من إخوانها الذكور وباقي الأشخاص من أقاربها.

وقالت عن فلسطين ديوانها البسمة المجروحة تقول:

وانتفضت النسور

عادت الى دفاتر الأحزان

تحمل حلم السنابل

كنجمة تحلق في الأفق

تحطم الصمت والسكون

تكتب باشلائها المتناثرة

عن حبات التراب

كيف امتزجت بالدم والحرف

صونيا خضر

صونيا خضر هي شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت بمدينة رام الله ولها العديد من المقالات والقراءات النقدية لروايات عربية وروايات من الأدب العالمي وجسد شعرها ما يحدث من جرائم وحشية منذ قديم الأزل في فلسطين على يد الكيان الصيهوني.

إصدارات صونيا خضر

و صدر لها من قبل: لشموس خباتها "مجموعة شعرية" 2009، لا تحب القهوة إذا "مجموعة شعرية" 2012، معطرة أمضى إليه "مجموعة شعرية باللغتين العربية والفرنسية" 2014، باب الأبد "رواية" 2016



وقالت عن فلسطين

كنا سننجو

لو لم يسقط الكلام إلى قاع البحيرة

ولو لم تسقط منه الذاكرة

ولو لم يسقط منه البكاء كنا سننجو

لو احتفظنا بنصف الكلام وورقة التوت الأخيرة

قبل أن تموت فينا الرغبة بالنجاة وننام مثل نورسین متقاعدين

.. على صفحة الماء