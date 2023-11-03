تدريب أبناء محافظة دمياط للعمل على اليخوت حمولة 200 طن

ضمن منحة مؤسسة ساويرس

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن أبناء محافظة دمياط ممن اجتازوا اختبارات القبول يخوضون تدريبات مكثفة بمعهد البحر الأحمر لليخوت، وذلك فى إطار المنحة المقدمة من مؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت، والذى تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والمؤسسة بشأنه فى فبراير الماضى وذلك لتدريب عدد من أبناء المحافظة للعمل على اليخوت حمولة ٢٠٠ طن فأقل..

أبناء دمياط يخوضون تدريبات مكثفة بمعهد البحر الأحمر لليخوت

وأضافت الدكتورة منال عوض أن المنحة تتضمن حزمتين تدريبيتين على اللغة الإنجليزية والسلوكيات والبيئة وأساسيات التعامل مع البحر والسباحة والرياضة البدنية والثانية تدريب عملى ونظرى فى مجال اليخوت، لافتة إلى أن الطلبة حالية اجتاز إلى مرحلتين فى مادة السلوك وفى بداية المستوى الرابع فى اللغة الإنجليزية..

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ووجهت المحافظ الشكر إلى مؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت ومعهد البحر الأحمر على هذا الجهد الكبير، ودعمهم لفكرة المحافظة فى تدريب أبناء المحافظة فى هذا المجال خاصة مع تمتع دمياط بثلثى أسطول الصيد المصرى ووجود مدرسة فنية البحرية بمدينة رأس البر، وأيضًا شهرتها بمهنة صناعة السفن واليخوت بها الأمر الذى سيساهم فى إعداد جيل مدرب على قيادة اليخوت والتعامل مع البحر.