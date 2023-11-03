الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

سكرتير بني سويف يتابع التزام السائقين بعدم زيادة تعريفة الأجرة

سكرتير بني سويف يتابع
سكرتير بني سويف يتابع اتزام بعدم زيادة تعريفة الأجرة، فيتو

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بعدم زيادة الأجرة بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين.

 

سكرتير بني سويف يتابع إلتزام السائقين بعدم زيادة تعريفة الأجرة

 

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار" والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي"، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

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حيث قام "اليوم" السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، يرافقه علاء عيد مدير الأزمات وطارق حسن مدير المواقف، بتفقد عدد من المحطات ومواقف السيارات بمدينة بني سويف، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية والقرى، بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بعدم زيادة الأجرة المقررة سابقا وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية.

 

 

وتجول السكرتير العام المساعد داخل مواقف السيارات، واستوقف عددًا من السائقين، للاستفسار من الركاب عن قيمة تعريفة الركوب للتأكد من مدى التزام السائقين بثبات التعريفة، والاطمئنان على عدم تحصيل مبالغ أكثر من الأجرة المقررة والمعمول بها سلفا، خاصة بعد قرار لجنة التسعير بتثبيت سعر السولار، مراعاة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

 

ومن جانبه، أشار السكرتير العام المساعد، إلى  توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنيين من مشروع المواقف والمرور والوحدات المحلية بالمرور ومتابعة مواقف السيارات بدائرة المحافظة، لتوعية المواطنين والسائقين بعدم زيادة تعريفة الركوب المقررة في ضوء قرار لجنة التسعير بالإبقاء على سعر لتر السولار عند 8.25 جنيها للتر اعتبارًا من صباح اليوم.

 

سكرتير بني سويف يتابع إلتزام السائقين بعدم زيادة تعريفة الأجرة

 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية" بشكل ربع سنوي "قد قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة كالآتي: 10 جنيهات  للتربنزين 80 وبنزين 92 بــــ 11.50 جنيها  و12.50 جنيها للتر بنزين 95، مع تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

 

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