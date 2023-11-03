الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

عقب تحريك أسعار البنزين، محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف: "لا زيادة في تعريفة أجرة المواصلات"، مؤكدًا على عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أو المغالاة.

جاء ذلك في بيان له عقب إعلان الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار" والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي" بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

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 ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

 

 وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

 

كانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 10 جنيهات  للتر بنزين 80 وبنزين 92 بــ 11.50 جنيه  و12.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

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