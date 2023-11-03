الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار سيارات شيري

سيارات شيري،فيتو
سيارات شيري،فيتو

سيارات شيري، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، عن حجم الزيادات التي لحقت بأسعار سيارات شيري بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير بزيادة أسعار البنزين وبلغت قيمة الزيادة على شيري تيجو 3 موديل 2024 المصنعة محليًا في السوق المصري في خلال بداية نوفمبر الجاري نحو 40 ألف جنيه.

 

أسعار شيري تيجو 3 الجديدة في نوفمبر

 

ونرصد في التقرير التالي اسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 3 الجديدة في نوفمبر، الجاري وهي كالتالي:-

 

ويبلغ سعر السيارة الرسمي حاليًا 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه عن آخر سعر معلن في أكتوبر.

 

مواصفات سيارات  شيري تيجو 3 موديل 2024

زودت سيارات شيري  بمحرك 1600 سي سي بقوة 93 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر عند 3900 لفة في الدقيقة وخزان وقود سعة 55 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ونظام دفع ثنائي. كما تقدم مع توجيه باور وعجلات ألومنيوم 17 بوصة.
 

ويبلغ طول شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر 4.419 مم والعرض 1.765 مم والارتفاع 1.651 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.510 مم وخلوص أرضي بواقع 19 سم. وتتسع السيارة الي 550 لتر في سعة الحقيبة الخلفية كما يبلغ وزنها 1420 كجم. وتأتي بتعليق أمامي مستقل من وصلتين وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل.

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وسائل الأمان في شيري تيجو 3 موديل 2024


تتوفر للسيارة مانع سرقة المحرك ايموبليزر 

ووسائد هوائية أمامية 

وفرامل ABS وEBD 

وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية 

وتعديل ارتفاع حزام الأمان 

وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف. 

كما يتوفر لها مصابيح أمامية هالوجين 

وتعديل أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية 

ووحدات نهارية ليد 

ومصابيح خلفية ليد 

ومصابيح ضباب 

وفتحة سقف.

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جي بي غبور اوتو خلوص أرضي ناقل حركة أوتوماتيك شيري تيجو 3 سيارات شيري

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