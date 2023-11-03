الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

صحة البحيرة: تطور ملحوظ في رعاية مرضى الكلى في مستشفيات المحافظة (فيديو وصور)

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هناك تطورا ملحوظا في الرعاية الطبية لمرضى الكلى بمحافظة البحيرة، حيث خلال ١٠ سنوات الماضية كان هناك ٣٣٦ ماكينة غسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة ليزيد عدد الماكينات إلى ٦٣٦ ماكينة منهم ٥٠٠ ماكينة حديثة والذين تضم ٣٠٠ ماكينة إحلال وتجديد مشيرا بالتطور ذلك يعتبر تم إحلال وتجديد لجميع الماكينات لمستشفيات البحيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الثاني، لأمراض الكلى بالبحيرة، الذي تنظمه مديرية الصحة بالبحيرة  قسم إدارة الكلى، بإحدى القاعات بمدينة دمنهور.

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وقال الدكتور جميعة: لدينا ٥٣٢ ماكينة غسيل كلوي تعمل على أرض الواقع لتخدم المرضى بالمحافظة ، وهناك ١٠٦ ماكينات احتياطية، بالإضافة للاهتمام بالبنية التحتية حيث هناك ١٧ مستشفى بهم غسيل طوارئ، و١٤ مستشفى بها تركيب قسطرة مستديمة، ٧ مستشفيات تركيب قسطرة مؤقتة، بالإضافة لمستشفيات تحمل وحدات غسيل كلوي متنقلة للعناية المركزة، ٢ مستشفى بهما فصل بلازما، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين وأنها جادة للذهاب إلى الجمهورية الجديدة وليس مجرد شعار.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أطباء الكلى هم أكثر التخصصات التي شعرت بالتطور المجال الصحي للمرضي، حيث هو التخصص الوحيد الذي لا يحمل المريض، أي أعباء مادية ليحصل علي الخدمة مجانية لتتحمل الدولة جميع نفقات مرضي الكلي في البلاد،سواء علي نفقة الدولة او بواسطة التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه في أصعب ظروف واجهت البلاد ما زالت الدولة تلتزم بتوفير الأبر والفلاتر الطبية.

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البحيرة فيتو صحة الكلي مؤتمر

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