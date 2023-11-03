الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، أغلى بطيخة بـ60 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة. 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

 وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

 وسجل  سعر برتقال أبو سرة من 5 إلى 10 جنيهات، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، برتقال بلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وتراوح عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وبلغ سعر  تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، بلغ سعر سماني من 6 إلى 11 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 4 إلى 7 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بارحي من 45 إلى 55 جنيهًا،  سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح رملي من 10 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 10 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

 وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر تين برشومي من  8 إلى 14 جنيهًا، الجوافة من 5 إلى 8 جنيهات، سعر رمان من 7 إلى 17 جنيهًا، سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 14 جنيهًا، وتراوح سعر مانجو كيت  من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا،  بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا،  حرنكش نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر نبق بـ 15 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة  35 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وتراوح سعر موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.

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التفاح وصل لـ 50 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-11-2023 بشوادر قنا

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-11-2023 في الدقهلية

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