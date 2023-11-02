أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر برتقال أبو سرة من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، جريب فروت سعر من 4 إلى 6 جنيهات، يوسفي من 6.5 إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، برتقال بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، برتقال سكري من 5 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وتراوح سعر عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب كرمسن من 18 إلى 28 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وبلغ سعر تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس، بلغ سعر سماني من 6 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، بلح أم الفراخ من 4 إلى 7 جنيهات، بلح زغلول من 13 إلى 17 جنيهًا، بلح بلح بارحي من 455 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 22 جنيهًا عن سعره السابق.

وتراوح سعر بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا، بلح رملي من 10 إلى 12 جنيهًا، بلح بنت عيشه من 10 إلى 12 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، سجل سعر تين برشومي من 8 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، الجوافة من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر رمان من 7 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كانتلوب من 9 إلى 15 جنيهًا، سعر كاكا من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وتراوح سعر مانجو كيت من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الخميس

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الخميس، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا، سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، حرنكش نحو 15 جنيهًا، سعر قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا.

وسجل سعر أناناس 50 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كيوي 30 جنيهًا، باباظ من 6 إلى 9 جنيهات، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، نبق بـ 15 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر موز صعيدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 10 إلى 17 جنيهًا، موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، موز مغربي من سعر 9 إلى 13 جنيهًا.