الكرملين ينفي تقارير الاستخبارات الأمريكية عن تزويد فاغنر حزب الله بمعدات دفاع جوي
نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي.
تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "فاغنر بحكم الأمر الواقع غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية، شبه العسكرية، قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن نظام الدفاع الجوي المعني هو SA-22، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام الصاروخي الدفاعي بعد إلى حزب الله، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاغنر وحزب الله، موضحا أن الصفقة المحتملة تثير قلقا كبيرا لدى واشنطن.
محاولة ردع حزب الله من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل
ونشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة ردع حزب الله من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة.
ولشركة فاغنر موظفون في سوريا، حيث يتواجد مقاتلو حزب الله أيضًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.