الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الكرملين ينفي تقارير الاستخبارات الأمريكية عن تزويد فاغنر حزب الله بمعدات دفاع جوي

متحدث الكرملين، فيتو
متحدث الكرملين، فيتو

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة تعتزم تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي.

 تزويد جماعة حزب الله اللبنانية بمعدات دفاع جوي


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "فاغنر بحكم الأمر الواقع غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية، شبه العسكرية، قد توفر نظام دفاع جوي لحزب الله اللبناني.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن نظام الدفاع الجوي المعني هو SA-22، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات وصواريخ الدفاع الجوي لإسقاط الطائرات.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام الصاروخي الدفاعي بعد إلى حزب الله، لكنها تراقب المناقشات التي تشمل فاغنر وحزب الله، موضحا أن الصفقة المحتملة تثير قلقا كبيرا لدى واشنطن.

Advertisements

محاولة ردع حزب الله من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل


ونشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط لمحاولة ردع حزب الله من فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة.

ولشركة فاغنر موظفون في سوريا، حيث يتواجد مقاتلو حزب الله أيضًا.

الكرملين: لا توجد استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة زعيم فاجنر

فاغنر تهدد بمهاجمة الكرملين انتقاما لمصرع قائدها يفجيني بريغوجين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكرملين حزب الله الولايات المتحدة واشنطن غزة سوريا

مواد متعلقة

حالة تأهب قصوى واشتباكات مستمرة، تطورات الأوضاع بين حزب الله وإسرائيل

الكرملين: لا توجد استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة زعيم فاجنر

الأكثر قراءة

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

النيابة تبدأ التحقيق مع 15 فتاة لاتهامهن بأعمال منافية للآداب بالعجوزة

عاشرهن بحجة إخراج الجن، التفاصيل الكاملة لضبط دجال المنصورة

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية