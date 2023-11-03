ضبط 8 مسابك ومصانع ألومنيوم بدون ترخيص في القليوبية

ضبطت إدارة شرطة البيئة والمسطحات في مديرية أمن القليوبية 8 مسابك ومصانع لتصنيع الألومنيوم والبلاستيك والقطن بدون ترخيص وتم التحفظ على المصانع والمضبوطات بلغت 17 طن عبوات غازية معدنية خطرة و12 طن بلاستيك وتم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة على مصانع بير السلم وغير المرخصة في محافظة القليوبية أسفرت عن ضبط 8 مصانع ومسابك لإنتاج الألومنيوم والبلاستيك وتدوير الأقمشة وتم التحفظ على 17,5 طن عبوات مياه غازية معدنية قديمة ومستهلكة و12 طن خرز بلاستيك و3 أطنان أقطان ناتج من عملية تدوير الأقمشة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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في وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا حدوث مشاجرة بالقليوبية بين عائلتين.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة واستغاثة سيدة بدائرة مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين كلِ من عائلة "السيدة المذكورة"، وإحدى العائلات لخلافات حول الجيرة والمصاهرة واضطلاع الطرفين بتحرير محاضر متبادلة بينهما.