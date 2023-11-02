مصرع 4 عناصر إجرامية خلال محاولة تهريب 5 أطنان حشيش بـ 350 مليون جنيه

لقي 4 عناصر إجرامية مصرعهم وأصيب آخر خلال إحباط تهريب 5 أطنان لمخدر الحشيش بـ 350 مليون جنيه بنطاق محافظة البحر الأحمر.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكون من (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

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وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت (5 أطنان) وكذا (4 بنادق آلية وخزائنها – كميات من الطلقات النارية).



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350,000,000) مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.