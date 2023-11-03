أبرز محاكمات الأسبوع المقبل.. مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.. والنطق بالحكم على المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

تنظر المحاكم المصرية، خلال الأسبوع المقبل عددا من الجلسات الساخنة في قضايا رأي عام وقضايا خاصة بمشاهير، فيما يلي استعراض لأبرز تلك المحاكمات.

محاكمة مرتضى منصور لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب

وتنظر محكمة جنح العجوزة، في جلسة 4 نوفمبر محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

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وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام معالي النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة ونحن في انتظار الحكم".

محاكمة متهم بخلية القاعدة الإرهابية

وتنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 4 نوفمبر محاكمة متهم في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وجاءت بداية الواقعة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، حيث أسس وأدار المتهمون جماعة على خلاف أحكام القانون؛ لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة وسحلها بالشارع في منطقة قصر النيل

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، جلسة 5 نوفمبر محاكمة عاطلين، على خلفية اتهامها بسرقة فتاة وسحلها في أحد الشوارع بمنطقة قصر النيل.

وكشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، عن تلقى بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى إلى سحلها فى الشارع وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وتبين من خلال الفحص والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه.

محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع في اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان

وتنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة 6 نوفمبر محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين في قضية اللجان الإعلامية للإخوان.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

وأوضح أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها فإن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية جلسة 6 نوفمبر للنطق بالحكم وأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية المتهمين بقتل طبيب الساحل بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين بقتل طبيب الساحل لمفتي الجمهورية.

وكشف أمر إحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل، أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحمد.ش 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر- مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد.ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاق مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، 7 نوفمبر، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة،.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تأجيل محاكمة 11 متهما فى خلية الشروق الثانية

كما تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 7 نوفمبر، الى مرافعة الدفاع في محاكمة 11 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية".

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولًا: المتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات، وذلك في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة.

إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر

وفي جلسة 8 نوفمبر، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 31 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".