قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر، للمرافعة.

وجاء في أمرالإحالةفي القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "عبد القادر. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "سالم. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "حسين. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "كريم. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "يوسف. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "محمود. ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، في يوم 13 ابريل 2023 قتلوا عمدا المجني عليه "صادق. ع" مع سبق الاصرار، وذلك على إثر سابقه خلاف فيما بينه.

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واضاف أمرالإحالة أن المتهم الأول استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "خرطوش" وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالو عليه بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه محدثين اصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت بتلك الجناية جنايتين أخرتين وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل نجل المجني عليه الشاب "محمد"، وصديقه "تامر. س"، عمدا مع سبق الإصرار قاصدين قتلهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار الأول ومداركة الثاني بالعلاج.

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة للمجني عليه، كما حازوا المتهمين أسلحة نارية "فردين وبندقية خرطوش"، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو احرازها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد. م"، 40 سنة، صاحب مطبعة، اخفى الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في الجريمة مع علمه بكونهم مستخدمين في جناية قتل وشروع في قتل.