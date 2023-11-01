الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر، للمرافعة.

 

وجاء في أمرالإحالةفي  القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "عبد القادر. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "سالم. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "حسين. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "كريم. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "يوسف. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "محمود. ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، في يوم 13 ابريل 2023 قتلوا عمدا المجني عليه "صادق. ع" مع سبق الاصرار، وذلك على إثر سابقه خلاف فيما بينه.

Advertisements

 

واضاف أمرالإحالة  أن المتهم الأول استعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "خرطوش" وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالو عليه بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه محدثين اصابته التي أودت بحياته.

 

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت بتلك الجناية جنايتين أخرتين وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل نجل المجني عليه الشاب "محمد"، وصديقه "تامر. س"، عمدا مع سبق الإصرار قاصدين قتلهما، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار الأول ومداركة الثاني بالعلاج.

 

وأشارت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة للمجني عليه، كما حازوا المتهمين أسلحة نارية "فردين وبندقية خرطوش"، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو احرازها.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم السابع "محمد. م"، 40 سنة، صاحب مطبعة، اخفى الأسلحة النارية والذخائر المستخدمة في الجريمة مع علمه بكونهم مستخدمين في جناية قتل وشروع في قتل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات الوراق الجيزة محكمة جنايات جنوب الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في السلاح ببولاق الدكرور

السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة طفل تحت تهديد السلاح بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

بدء صرف معاشات نوفمبر بزيادة 600 جنيه

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

من يوافق على قوائم المسموح لهم بمرور معبر رفح مصر أم إسرائيل؟ الخارجية توضح

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية