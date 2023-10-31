اتحاد جدة يكتسح الفيحاء بثلاثية في كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين، اكتسح فريق اتحاد جدة نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فهد، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء هدف اتحاد جدة الأول عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 87، ثم أكمل الثلاثية كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع.

وسيطر اتحاد جدة على الكرة في الشوط لأول ونجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق حمد الله، إلا أن لاعبي الفيحاء انتفضوا بعدها وكانوا الأكثر محاولة على المرمى، وأهدروا أكثر من فرصة لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني، ضغط لاعبو الفيحاء لمحاولة تعديل النتيجة إلا أن دفاعات الاتحادات تصدت لكل الكرات، قبل أن ينجح عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 87 في إحراز الهدف الثاني، ليكمل الثلاثية كريم بنزيما في الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز كبير للاتحاد بثلاثية نظيفة.

وأعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء حيث شهد هجوم الفريق تواجد الفرنسي كريم بنزيما ومعه البرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين

وضم تشكيل اتحاد جدة ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين كلا من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش، لويز فيليبي، مدالله العليان، زكريا هوسواي

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، سلطان الفرحان

خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

وفي مباراة أخرى، ضمن كأس خادم الحرمين، حقق الشباب السعودي فوزا صعبا على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين، والتي امتدت إلى أوقات إضافية عقب التعادل في الوقت الأصلي 1/1.

افتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق لاعب برشلونة السابق كريستيان تيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح الشباب في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 59، بواسطة يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 ويتجه الفريقين إلى شوطين إضافيين.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بذات النتيجة 1-1، قبل أن يعود يانيك كاراسكو ليهز شباك الفتح للمرة الثانية في الدقيقة 115 بهدف من ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى، ليضمن للشباب مقعدًا في الدور ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق التعاون فوزا على نظيره الوحدة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي التعاون الجديد في بريدة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر المباراة، عن طريق لاعب الوحدة منير الكجوي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يواصل التعاون ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق ألفارو ميدران، لتنتهي المباراة على هذه النتيجة بثنائية نظيفة.

بتلك النتيجة يتأهل التعاون إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يودع الوحدة البطولة مبكرا.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل.