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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يقفز 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9.5 إلى 12.5 جنيه، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، باذنجان بلدي من 2 إلى 3.5 جنيه، جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات، باذنجان رومي من 1.75 إلى 3.25 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 1.75 إلى 3.25 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا عن سعره السابق، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين  9 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، خيار صوب من 5 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، البامية من 26 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 8 إلى 12 جنيهًا، بسلة من 29 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، البطاطا سعر من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض  50 قرشًا عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الزيتون في سوق العبور اليوم

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، تراوح سعر زيتون دولسى وعاص من سعر 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون تفاحي من  40 إلى 50 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل  سعر كيلو شبت من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 80 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 80 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر  ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس نحو 12 جنيهًا،  فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه،  قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر بروكلي من 5 إلى 9 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني من 3 إلى 5جنيهات، كرنب أحمر نحو 15 جنيهًا،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  خس من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 10 جنيهات.

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