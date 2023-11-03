الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

في الذكرى 101 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، عرض 5400 قطعة لأول مرة بالمتحف الكبير

آثار الملك توت عنخ
آثار الملك توت عنخ آمون، فيتو

تحتفل وزارة السياحة والآثار، غدا السبت، بالذكرى 101 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون والذي يوافق الـ 4 من نوفمبر من كل عام.

قناع توت عنخ آمون 

اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ويرجع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إلى الـ4 من نوفمبر لعام 1922، عندما أعلن عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر عن اكتشاف مذهل في تاريخ علم الآثار والمصريات، وهو اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحفر الدئوب.

وعثر عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر على 4 حجرات محفورة في الصخر مخبأة تحت صخور وادي الملوك وبها ما يقرب عن 5000 قطعة أثرية رائعة والتي كانت شاهدًا على حياة وموت هذا الحاكم الرائع.

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أسباب شهرة الملك الذهبي توت عنخ آمون

ويجمع علماء المصريات حول العالم على أن عظمة اكتشاف مقبرة الملك «توت عنخ آمون» الملقب بالفرعون الصغير ليست لأنه ملك محارب ساهم في توسيع أرجاء الإمبراطورية المصرية، أو لأنه كان ملكا بَناءً تميز عصره بالبناء والتعمير حيث أقام العديد من المعابد والمنشآت، ولكن لأنه استطاع أن يُخفي مقبرتة عن أعين اللصوص، فتظل محتفظة بكنوزها حتى يومنا هذا، لتكون شاهدًا على هذا الجانب الهام من التاريخ المصري القديم.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن نسب إنجاز الأعمال وتجهيزات قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لآثار النقل الصغير لأول مرة كاملة والتي تضم 5400 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون.

قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن نسب انتهاء الأعمال بقاعة توت عنخ آمون وصلت إلى 99.8%، وتبقي فقط مجموعة القطع المعروضة بمتاحف المصري بالتحرير والغردقة وشرم الشيخ، حيث قرر المجلس الأعلى للآثار الإبقاء عليهم في تلك المتاحف لإثراء عمليات العرض المتحفي بتلك المتاحف.

 

وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار: إنه سيتم نقل تلك القطع للفتارين المخصصة لها بقاعة توت عنخ آمون فور تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

 نسب الإنجازات بالمتحف المصري الكبير 

وأضافت الوزارة، أن نسب إنجاز الأعمال بالمتحف المصري الكبير وصلت إلى 99.5%، ووصلت نسب إنجاز الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و92% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل وترميم أكثر من 55 ألف قطعة أثرية إلى المتحف، كما تم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية في الـ 31 أغسطس لعام 2022، كما فاز مشروع المتحف بجائزة "أفضل مشروع فى مجال "البناء الأخضر"، خلال "منتدى البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 27 " والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة في سبتمبر لنفس العام.

وحصل المتحف المصري الكبير في الـ 27 أكتوبر لعام 2022 ايضا على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة وفقًا لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

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لأول مرة، عرض 5400 قطعة أثرية للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

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