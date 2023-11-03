الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لعب دورا رئيسيا في الحرب ضد الاحتلال، استشهاد مصطفى مدلول قائد كتيبة تل الهوا

مصطفى مدلول، فيتو
مصطفى مدلول، فيتو

الهجوم البري على غزة، في ظل استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه جيش الاحتلال ضد المواطنين في القطاع، زعم أنه اغتال قائد كتيبة صبرا تل الهوا التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

استشهاد قيادي في كتائب القسام 

وزعم جيش الاحتلال أنه اغتال مصطفى مدلول، في الهجوم البري على غزة، مشيرا إلى أن القيادي في كتائب القسام لعب دورا مركزيا منذ بداية أحداث حماس وإسرائيل وعملية طوفان الأقصى.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن "طائرات الجيش، قامت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة للشاباك والجيش، باغتيال مصطفى دلول، قائد كتيبة صبرة تل الهوا، الذي لعب منذ بداية الحرب دورا مركزيا في إدارة القتال ضد قوات جيش الاحتلال  في قطاع غزة".

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الهجوم البري على غزة 

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان الصادر عنه  أن مصطفى مدلول شغل أيضا في السنوات الأخيرة، عددا من المناصب في كتيبة ولواء حماس بمدينة غزة.

وادعى جيش الاحتلال في البيان أن "الطيران والمدفعية الإسرائيلي، بتوجيه من القوات البرية قتلوا عددا من قوات حماس الذين عملوا ضد القوات البرية. وعثرت القوات خلال عمليات تمشيط في منطقة بيت حانون على أسلحة ومواد استخباراتية وبندقية كلاشنكوف ورشاش ومخازن ذخيرة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وآر بي جي ووسائل اتصال وخرائط".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه: "خلال الليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش البنية التحتية  لحركة حماس وبالتوازي مع ذلك، قام جنود البحرية، بتوجيه من القوات البرية، بقصف عدد من المباني التي أطلقت منها أعيرة نارية على الجنود، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات".

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متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس تنظيم عسكري قوي ولديها ترسانة ضخمة من الأسلحة

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جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة في كتائب القسام

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