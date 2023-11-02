الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

وصول 3 مصابين فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى العريش

وصول 3 مصابين فلسطينيين
وصول 3 مصابين فلسطينيين معبر رفح،فيتو

 وصل 3 مصابين فلسطينيين، منذ قليل، معبر رفح تمهيدا لنقلهم لمستشفى العريش العام لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف المتمركزة في معبر رفح.

ويجري الكشف على المصابين في منطقة الفرز في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. 

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.
 

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ووجه المحافظ بتقديم كافة الرعاية الطبية الى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن طاقة مستشفيات المحافظة ٣٠٠ سرير وسيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار المحافظ إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم، مؤكدا على وصول ٤٩ مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.

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