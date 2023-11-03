الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عبد المجيد عبد الله يشعل حفله الغنائي في موسم الرياض (فيديو)

عبد المجيد عبد الله،
عبد المجيد عبد الله، فيتو

أشعل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض بعدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

حفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض

وتألق الفنان عبد المجيد عبد الله بغنائه لأغنية “أنا من قبل أعرفك” وشارك معه الجمهور بالغناء وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وانطلقت أمس الخميس أولى الحفلات الغنائية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتوقيع المطرب عبد المجيد عبد الله، وسط حضور جماهيري ضخم على مسرح البوليفارد ورلد.

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وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

 

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجيًّا للفعاليات عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

 

وانطلقت قبل أيام فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

 

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

 

موسم الرياض

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

 

ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ  رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة. 

 

تركي آل الشيخ 

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

 

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”. 

 

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عبد المجيد عبد الله الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الفنان عبد المجيد عبدالله موسم الرياض

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