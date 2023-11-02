انطلاق أولى الحفلات الغنائية في موسم الرياض بتوقيع عبد المجيد عبد الله (صور)

موسم الرياض، انطلقت قبل قليل أولى الحفلات الغنائية في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بتوقيع المطرب عبد المجيد عبد الله، وسط حضور جماهيري ضخم على مسرح البوليفارد ورلد.

موسم الرياض 2023

وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية لفعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو ترويجيا للفعاليات عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلا: نرحب بكم في موسم الرياض 2023 بمفاجآت وحفلات وفعاليات أكبر وأقوى! حياكم الله بالبوليڤارد ستي، ونفرح بزيارتكم".

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وانطلقت قبل ايام فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، من خلال بدء مباراة ملاكمة بين جاك مجان والسبايدي دوران.

جاء ذلك وسط حضور جماهيري قوي ومشاركة نجوم ومشاهير من مختلف دول العالم.

موسم الرياض

ويتواجد في السعودية الفنان الهندي سلمان خان، والمخرج SANER AYER، والمصارع CHUK LIDEEL، والملاكم Dmitrii Bivol، والمصارع Shannon Briggs بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الآخرين.

ومن ناحية أخري، كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن التعاقد مع المغنية الكولومبية شاكيرا لتقدم أولى حفلاتها بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة.

تركي آل الشيخ

وأضاف "آل الشيخ" خلال مداخلة ببرنامج مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية أنه يوجد أكثر من سفير لموسم الرياض منهم الفنان المصري أحمد عز.

وتابع: “نعمل على جمع 200 مليون دولار لإنتاج أفلام في المستقبل ونستهدف من خلالها رفع جودة الإنتاج”.