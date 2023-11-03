الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

إنجي وجدان: مضطرة أبعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجة بريك

إنجي وجدان،فيتو
إنجي وجدان،فيتو

أعلنت الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام” عن ابتعادها عن السوشيال ميديا.

 

وعبرت إنجي وجدان قائلة:"انا اسفة ولكن انا مضطرة ابعد عن السوشيال ميديا شوية محتاجة بريك الي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي ايميل"

 

إنجي وجدان

 

تخرجت الفنانة إنجي وجدان  الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة وتلفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح وبعد تخرجها بيوم واحد عملت مدرسة إنجليزي في معهد لغات لمدة شهر ونصف وكانت تدرس فيه اللغة الإنجليزية للخريجين من جامعة القاهرة.

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 و كانت تدرس المونتاج ثم تفرغت له، وقد عملت مونتيرة في قناة روتانا سينما وكانت تمنتح البرامج والبروموهات وذلك حتى نوفمبر من عام 2004 وسافرت إلى دبي وعملت في قناة الواحة مونتيرة أيضا وذلك حتى سبتمبر من عام 2005. عادت إلى مصر وعملت مونتيرة في كليب «حاول » مع المطربة حكمت وعملت في عدة شركات دعاية[1]

 وفي عام 2006 أدت دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه). كما شاركت في فيلم اتش دبور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والتي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت

وقدمت بطولة مطلقة في مسلسل طلعت روحي عام 2018.

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الجامعة الامريكية الجامعة الأمريكية بالقاهرة إنجي وجدان جامعة القاهرة الفنانة انجي وجدان

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