بوسترات أبطال حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل (صور)

مسلسل حدث بالفعل، نشر مؤلف مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة بوسترات أبطال المسلسل.

وانتهت مؤخرا حكاية لو بعد حين، وينتظر الجمهور أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل والتي تحمل اسم “كاملة”.

تفاصيل حكاية كاملة من مسلسل حدث بالفعل

ومن المقرر عرض الحكاية الجديدة من مسلسل حدث بالفعل وهي حكاية كاملة يوم الأربعاء المقبل الموافق ٨ نوفمبر.

والحكاية الجديدة من مسلسل حدث بالفعل من بطولة آية سماحة، شاهين، تامر فرج، بسنت حاتم، وهي من تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.

نهاية صادمة لحكاية لو بعد حين

شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية لو بعد حين الحلقة الأخيرة نهاية صادمة لم يتوقعها الجمهور على الإطلاق.

حيث تم الكشف عن أن سمر “شيرين رضا” هي من اختطفت والديها وأخفتهم في مكان سري بالأتيليه الخاص بها وفصلتهما عن بعضهما في غرف منفصلة انتقامًا منهما بسبب ما فعلاه بها في طفولتها.

وحافظت سمر على إخفاء والديها عن الجميع لمدة ٣ سنوات حتى تم الإعلان عن وفاتهما رسميا، بالرغم من أنهما أحياء يرزقون وتمكنت سمر من أخذ نصيبها في الإرث بعدما كان والدها ينوي حرمانها منه، ولم يتم الكشف عن جريمتها حيث ظلت تخفيهما لمدة ٧ سنوات ولم يعلم بالأمر سوى طبيبها النفسي.

وعلى جانب آخر صدمت يسرى في كل المقربين منها، خاصة ياسمين بعدما علمت أنها كانت تنوي سرقتها بالاتفاق مع زوج يسرى، كما أنها انفصلت عن بسام زوجها بعد اكتشاف خيانته لها.

قصة حكاية لو بعد حين

تدور قصة حكاية لو بعد حين حول يسرا التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، التي تنهار حياتها بعد أن يختفي والداها، وتبدأ يسرا رحلة البحث عنهما إلى أن تنكشف الحقيقة فيما بعد، والحكاية من بطولة كل من دينا الشربيني وشيرين رضا.

وكانت المنصة التي تعرض مسلسل حدث بالفعل “حكاية لو بعد حين” قد طرحت إعلانًا تشويقيًّا للحكاية الجديدة من المسلسل قبل بدء عرض حلقات الحكاية.

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