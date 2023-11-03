الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

منها 15 مسجدا جديدا، الأوقاف تفتتح اليوم 16 بيتا من بيوت الله بالمحافظات

أحد مساجد الأوقاف
أحد مساجد الأوقاف الجديد، فيتو

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح  16  مسجدًا اليوم الجمعة، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا.

 

عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية العام


ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 286 ) مسجدًا منها ( 215 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11308) مساجد، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(197) مليون جنيه.

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المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمة – عزبة زايد شعيب – سنورس 
2. مسجد المنشية – بندر الفيوم
3. مسجد الهادي – الشواشنة – يوسف الصديق 
4. مسجد الرحمن – السدح – الغرق - إطسا
 

مديرية أوقاف أسوان 
5. مسجد علي زين العابدين – قرية الرغامة البلد – إقليت – كوم أمبو
6. مسجد الراوي – قرية الغنيمية – إدفو قبلي 
7. مسجد الفتاح العليم – قرية الفؤادية – المنشية الجديدة – كوم أمبو
 

مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد عادل صالح  -  قرية قميحة – إيتاي البارود
9. مسجد الإخلاص – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
10. مسجد أبو شكل – قرية ظاظا – كوم القناطر – أبو حمص
11. مسجد طلمبات تروجى -  سيدي غازي -  كفر الدوار
 

مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد عزبة جاد الله – عزبة جاد الله - ملوي
13. مسجد الرحمن – قرية الصليبة – منقطين - سمالوط
 

مديرية أوقاف الجيزة
14. مسجد أبو مناع – قرية اتريس – منشأة القناطر
مديرية أوقاف سوهاج
15. مسجد السلام – نجع الجبل – مركز جهينة
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف البحيرة 
1. مسجد عباد الرحمن – قرية اللوية – مركز المحمودية

 

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