الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين، أخطاء مالكى السيارات تسبب إهدار الوقود

ترشيد الوقود، فيتو
ترشيد الوقود، فيتو

يبحث مالكو السيارات عن معرفة أسباب استهلاك السيارات للوقود وطرق ترشيد الاستهلاك من أجل التجنب من كثرة الإنفاق على مشتقات البترول، وجاء ذلك عقب إعلان لجنة تسعير المواد البترولية الإبقاء على سعر طن المازوت لصالح شركات إنتاج الكهرباء والطاقة التابعة لوزارة الكهرباء عند 2500 جنيه للطن.

 

وكذلك تسليم طن المازوت بسعر 1500 جنيه للصناعات الغذائية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة.

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فيما قررت اللجنة رفع سعر طن المازوت إلى 5000 جنيه تسليم مستودعات التوزيع لصناعة قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

 

ويستعرض التقرير التالي العديد من الأخطاء التي يقع فيها مالكى السيارات وتؤدي إلى إهدار الوقود وهي كالتالي:


1- التشغيل تستهلك السيارة نسبة كبيرة من البنزين.

2- التحرك بالسيارة سريعًا ومن ثم التوقف فجأة الأمر الذي يستهلك كمية كبيرة من البنزين تصل إلى نسبة 30%.

3- تلف أو عطل حساس الأكسجين.

4- تلف البواجي يستهلك كمية كبيرة من البنزين.

5- زيادة سرعة السيارة عن 100 كم في الساعة، فكلما زادت سرعة السيارة عن 100 كيلومتر تزداد نسبة استهلاك الوقود بمعدل 10% بسبب مقاومة السيارة للهواء.

6- الانسداد في مصفاة البنزين، وعدم تغييرها بشكل منتظم.

7-عطل في البخاخات.

8- انسداد فلتر الهواء.

9- عدم ضبط ضغط الإطارات، حيث إن زيادة الضغط أو نقصانه يؤدي إلى ارتفاع استهلاك البنزين.

10- تلف ترموستات الحرارة.

11- كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.

12- عطل أو تلف حساس درجة حرارة المحرك أو حساس درجة حرارة مياه التبريد.

13- استخدام إطارات أكبر وأعرض من الوكالة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بعد ارتفاعها

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