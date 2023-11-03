الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

رفع أسعار البنزين،
رفع أسعار البنزين، فيتو

رفع أسعار البنزين، انعقدت اليوم لجنة التسعير التي قررت رفع أسعار البنزين بكل أنواعه وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

 

أسعار البنزين اليوم في مصر

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.   

أسعار البنزين الجديدة 

سعر البنزين 92 بعد الزيادة الجديدة 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة


وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

 
ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.
وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية.

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