بعد زيادة البنزين، تعرف على مميزات بطاريات السيارات الكهربائية

زيادة أسعار البنزين، تعتبر السيارات الكهربائية هي الأفضل لكل من يرغب في اقتناء السيارات في الوقت الحالي خاصة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

وتمتلك سيارات ميني كوبر مركزًا قويًّا في سوق السيارات العالمي لرغبة فئة الفتيات في قيادتها وتحرص الشركة دائمًا لتقديم كل ما هو جديد لجذب فئات أخرى واتساع دائرة عملائها في مختلف الدول من خلال إنتاج سيارتها ميني كوبر إس إي.

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بطارية تبلغ 32.6 كيلو واط في الساعة

وحصلت سيارات كوبر إس إي على محرك كهربائي بقوة 181 حصانًا بالإضافة إلى بطارية تبلغ 32.6 كيلو واط في الساعة. ذات أبعاد الطول 3863 ملم 152 بوصة، و1727 ملم 67.9 بوصة يبلغ ارتفاعها 2،495 ملم 98.2 بوصة.

وحصلت سيارات ميني كوبر على أقوى قاعدة عجلات بـ 2495 ملم مع 98 بوصة كما تتسارع سيارة ميني إلى 100 كم / ساعة في 7.7 ثانية وهو أبطأ قليلًا من 6.9 ثانية وتصل إلى 230 كيلومترًا (143 ميلًا) بشحنة واحدة.

ارتفاع اسعار البنزين

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نًشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

بنزين 92

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

بنزين 95

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.