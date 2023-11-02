كلاكيت ثاني مرة في أسبوع، ارتفاع أسعار سيارات جيلي

سيارات جيلي، شهدت سيارات جيلي للمرة الثانية علي التوالي، ارتفاع كبير في أسعار سيارتها جيلي أوكافانجو 2024 الكبيرة الحجم التي طرحت في السوق المحلي خلال الفترات الماضية بزيادة تصل نحو 19 ألف جنيه.

أسعار جيلي أوكافانجو 2024 في نوفمبر



ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات جيلي أوكافانجو 2024 خلال شهر نوفمبر وهي كالتالي:-

يصل سعر الفئة الأولى كمفورت 649 ألف جنيه وغير متاحة حاليًا.

يصل سعر الفئة الثانية بريميوم مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلا من مليون و430 ألفا و900 جنيه زيادة 19 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات جيلي أوكافانجو 2024



زودت سيارات جيلي محرك 1500 سي سي مع نظام هايبرد 48 فولت EMS بقوة اجمالية 130 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران 255 نيوتن متر بين 1500 و4000 دورة في الدقيقة.

وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة بنظام الهايبرد 190 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران اجمالي 300 نيوتن متر مع النظام الهايبرد 48 فولت.

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تسارع وناقل حركة جيلي أوكافانجو 2024

ويمكن للسيارة وفق هذه المواصفات التسارع الي 100 كم في الساعة في أقل من 11 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 6.6 لتر لكل 100 كم وناقل حركة DCT من 7 سرعات. كما تأتي بنظام الجر الأمامي.

ويتوفر لها تعليق ماكفرسون مستقل أمامي ومتعدد الوصلات مركب في الخلف ونظام EPS باور ستيرينج وأقراص فرامل مهواة في الأمام وعادية في الخلف.