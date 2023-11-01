الوداد المغربي يتأهل لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي التونسي (فيديو)

الترجي والوداد، تأهل نادي الوداد المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في دور نصف النهائي الذي أقيم على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس.

ويلتقي فريق الوداد مع الفائز من الأهلي وصن داونز في المباراة النهائية لبطولة الدوري الإفريقي.

وكان نادي الوداد المغربي قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد ويحسمها الوداد بنتيجة 5-4.

أهداف مباراة الترجي والوداد

سجل هدف الترجي في شباك الوداد اللاعب البرازيلي رودريجو رودريجز في الدقيقة 66 عن طريق كرة رأسية.

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تشكيل الترجي أمام الوداد

وكان طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:"

حراسة المرمى:بن شريفية.

خط الدفاع:أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

خط الوسط:حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

تشكيل الوداد أمام الترجي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء خلال 2023.

ويتنافس الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، على الجائزة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل في المغرب.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.