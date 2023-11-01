الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

الوداد المغربي يتأهل لنهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي التونسي (فيديو)

الترجي والوداد، فيتو
الترجي والوداد، فيتو

الترجي والوداد، تأهل نادي الوداد المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح في دور نصف النهائي الذي أقيم على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس.

 

ويلتقي فريق الوداد مع الفائز من الأهلي وصن داونز في المباراة النهائية لبطولة الدوري الإفريقي.

 

وكان نادي الوداد المغربي قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد ويحسمها الوداد بنتيجة 5-4.

 

أهداف مباراة الترجي والوداد

سجل هدف الترجي في شباك الوداد اللاعب البرازيلي رودريجو رودريجز في الدقيقة 66 عن طريق كرة رأسية.

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تشكيل الترجي أمام الوداد

 

وكان طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

 

بينما جاء تشكيل الترجي كالتالي:"

 

حراسة المرمى:بن شريفية.

 

خط الدفاع:أسامة فراج - رائد بوشنيبة - ياسين مرياح.

 

خط الوسط:حسام تيكا - غيث أوحابي - محمد أمين توجاي - أسامة بوجرة.

 

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أوجبالي.

May be an image of 1 person, playing soccer, playing football and text that says 'AFRICAN LEAGUE FOOTBALL STARTING XI 12 MOEZ BEN CHERIFIA GK C 2 MOHAMED BEN ALI 5 YASSINE MERIAH 8 HOUSSEM TKA 9 RODRIGO SILVA 10 YAN SASSE 11 OUSSEMA BOUGUERRA 15 MOHAMED TOUGAI 18 HOUSSAM GHACHA 20 MOHAMED BEN HMIDA 23 GHAITH QUAHABI délice DANONE **** SUBS MEMMICHE DERBALI BOUCHNIBA ZADDEM AMAMOU SAHLI- CHAALELI SOWE BEN HAMOUDA FRAJ EL AYEB ONUCHE Visit Saudi audi VISIT RWANDA'

تشكيل الوداد أمام الترجي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

 

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – حركاس – أيمن أبو الفتح.

 

خط الوسط: زكريا الدراوي – سفيان أحناش – يحيى جبران.

 

خط الهجوم: محمد أوناجم – هشام بوصفيان – الشرقي البحر

May be an image of ‎1 person, playing football, playing soccer and ‎text that says '‎APRICAN FOOTBALL LEAGUE STARTING XI 32 YOUSSEF EL MOTIE GK 4 AMINE ABOULFATH 5 YAHYA JABRANE C 13 ABDELLAH HAIMOUD 14 YAHYA ATTIAT ALLA 16 JAMAL HARKASS 17 ZAKARIA DRAOUI 19 MONTASSIR LAHTIMI 21 CHERKI EL BAHRI 22 AYOUB EL AMLOUD 23 HICHAM BOUSSEFIANE رة **** SUBS MAFTAH MAHROUS SERRHAT ELHOUNI OUNNAJEM REGRAGUI AHANNACH FARHANE BRAYEM SAMBOU BOUHRA BAH Visit Saudi VISIT RWANDA‎'‎‎

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء خلال 2023.

 

ويتنافس الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، على الجائزة.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المدرب الفائز بالجائزة يوم 11 ديسمبر المقبل في المغرب.

وحدد الكاف يوم 11 ديسمبر المقبل موعدا لحفل الأفضل في إفريقيا لهذا العام الذي سيقام في المغرب.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023 على أن يتم تحديد المدينة التي تستضيف الحفل في وقت لاحق.

وفاز ساديو ماني نجم منتخب السنغال وبايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للموسم الماضي.

 

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