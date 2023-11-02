رسالة نادي الترجي التونسي للجماهير بعد وداع السوبر الأفريقي

الدوري الأفريقي، وجه مجلس إدارة نادي الترجي التونسي رسالة لجماهير النادي عقب وداع دوري السوبر الأفريقي.



وودع الترجي بطولة الدوري الأفريقي، بعد الخسارة أمام الوداد المغربي أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.



وفاز فريق باب سويقة على الوداد في الإياب 1-0، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب في المغرب، لكنه خسر بركلات الترجيح.



وكانت جماهير الترجي متواجدة بقوة في ملعب اللقاء وساندت فريقها لآخر لحظة، وحتى عقب انتهاء ركلات الترجيح وقفت وقدم التحية للاعبيها ومديرهم الفني طارق ثابت.



Advertisements

بيان الترجي

ونشر نادي الترجي بيان رسمي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي:

"تتقدم الهيئة المديرة للترجي التونسي وعلى رأسها رئيس النادي حمدي المدب بأخلص عبارات الشكر والامتنان لجماهيرنا العزيزة لدعمها اللامتناهي للفريق والدفع الكبير الذي منحوه للاعبينا خلال مباريات الدوري الإفريقي".



وتابع البيان: "هذا ليس بغريب عليهم، كما نحيي بهذه المناسبة أحبائنا الأوفياء لما أبدوه من انضباط تام داخل وخارج الملعب والابتعاد عن كل التصرفات التي كانت يمكن أن تتسبب لنا في عقوبات وحرصهم على الحفاظ على المصلحة العليا للترجي".



واختتم: "كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر للجنة المنظمة للدوري الإفريقي في نسخته الأولى وكل الأطراف التي ساهمت في نجاح هذه المسابقة رياضيا وتنظيميا على أمل أن تتكرر في مناسبات قادمة، نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الفرق الإفريقية من النواحي الرياضية والجماهيرية".

تجديد الثقة في مدرب الترجي

استقر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي على استمرار المدير الرياضي طارق ثابت، في مهمته كمدير فني للفريق، رغم الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي في الدوري الافريقي.

وكان طارق ثابت قد تم تعيينه بشكل مؤقت لقيادة الترجي خلفا للمدرب المستقيل معين الشعباني، مطلع شهر أكتوبر الماضي، وقاد فريق باب سويقة في 5 مباريات منها 4 بالدوري الأفريقي.

وجاء قرار الإدارة باستمرار طارق ثابت ليواصل الترجي اعتماده على المدربين المحليين منذ 8 سنوات حيث ألغى فكرة البحث عن مدرب أجنبي في الوقت الحالي.