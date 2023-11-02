الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

الترجي التونسي يجدد الثقة في مدربه رغم الخروج من الدوري الأفريقي

الترجي،فيتو
الترجي،فيتو

استقر مجلس إدارة نادي الترجي التونسي على استمرار المدير الرياضي طارق ثابت، في مهمته كمدير فني للفريق، رغم الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي في الدوري الافريقي.

وودع الترجي التونسي بطولة الدوري الأفريقي بعد الخسارة أمام الوداد المغربي أمس الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

تجديد الثقة في مدرب الترجي 
 


وكان طارق ثابت قد تم تعيينه بشكل مؤقت لقيادة الترجي خلفا للمدرب المستقيل معين الشعباني، مطلع شهر أكتوبر الماضي، وقاد فريق باب سويقة في 5 مباريات منها 4 بالدوري الأفريقي.

وجاء قرار الإدارة باستمرار طارق ثابت ليواصل الترجي اعتماده على المدربين المحليين منذ 8 سنوات حيث ألغى فكرة البحث عن مدرب أجنبي في الوقت الحالي.

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وكان نادي الوداد المغربي قد حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ميدان ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الوداد بهدف دون رد ويحسمها الوداد بنتيجة 5-4.

 

أهداف مباراة الترجي والوداد


سجل هدف الترجي في شباك الوداد اللاعب البرازيلي رودريجو رودريجز في الدقيقة 66 عن طريق كرة رأسية.


تشكيل الترجي أمام الوداد
 

وكان طارق ثابت المدير الفني لفريق الترجي التونسي وعادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما على أرضية ميدان الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس بتونس، في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

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