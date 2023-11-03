بالأسماء، الإسكان تعلن توفيق أوضاع دفعة جديدة من مالكي أراضي العبور الجديدة

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أسماء دفعة جديدة من المواطنين الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم التابعة للمدينة.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من 5 نوفمبر الجاري.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

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- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وأكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالا كبيرا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

وقائمة أسماء المقبولين كالتالي:

تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات القومية فى الأوقات المحددة لها.



واستقبل المهندس أحمد على رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس أشرف فتحى محمود مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق وبحضور نواب رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المختصة.



واستهل الزيارة بتفقد مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها بالمدينة طريق R3 بطول ٥,٨ كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى، وكذلك طريق R4 بطول ١١,٢ كم الرابط بين الطريق الدائرى الأوسطى وطريق الإسماعيلية الصحراوى، كما تفقد أعمال الميدان المقرر تنفيذه بالمدخل الرئيسى للمدينة من على طريق مصر اسماعليه الصحراوى امام مدينه الشروق، ومحطه المعالجه المدمجة (كومبكت) سعة ١٠٠٠م ٣ يومى بالحى ال١٤ بالمدينة، وأكد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ للأعمال طبقا للمواصفات والكود المصري والالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المحددة.

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كما اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع العميد أح مهندس سالم احمد السيد مصطفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من قيادات الشركة، لمناقشة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأقصر.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بضرورة الالتزام بخطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والمعدات لإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ على الأصول، مع أهمية تحديث قاعدة بيانات بجميع المعدات والأصول الموجودة بالشركة ووضع برامج زمنية للإصلاح لعمل كافة الصيانات اللازمة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة رفع كفاءة المعدات والعاملين لإدارة العمل الميداني بكفاءة عالية.

وتابع رئيس الشركة القابضة، الموقف التنفيذي لحزم مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركزي إسنا وأرمنت.

وناقش رئيس الشركة القابضة، مشروعات التعاون الدولي الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها محطة مياه الهنادي طاقة تصميمية ١٧ / ٣٤ ألف م٣/يوم وخط المياه الناقل في شرق إسنا جنوب الأقصر، والذى يعد من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بتكلفة تقديرية 22 مليون دولار، ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة ليخدم 10 قرى تعداد سكان ١٣٠ ألف نسمة.