الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خطوات التقديم على شقق الإسكان المتميز

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار التقديم على  شقق الإسكان المتميز بالطرح الجديد بالمدن الجديدة وفقًا لآلية الحجز الفوري حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد جدية الحجز بقيمة 25 ألف جنيه لشقق الإسكان المتميز.

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وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

 

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عقد قرعة علنية لتخصيص عدد من الورش الخدمية بمدينة الشيخ زايد بنظام مقابل حق الانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات، وتعقد جلسة القرعة العلنية يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل

وحددت الهيئة شروط القرعة بأنه يتم إجراء القرعة بين المالكين أو المستأجرين للورش المهنية أسفل العمارات السكنية وتسحب كراسة الشروط من مقر جهاز المدينة.

ويتم تقديم الطلبات بحد أقصى 10 ديسمبر المقبل لدراستها من اللجنة المختصة ويتم إرفاق المستندات التالية:

-طلب تحديد النشاط والمساحة.

-كافة المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار ومزاولة النشاط الحرفي.

- إيصال شراء كراسة الشروط.

-ما يفيد سداد التأمين المؤقت.

-جميع الإقرارات والتعهدات.

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