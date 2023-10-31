تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إنه ما زالت الأسواق الخليجية تحقق ارتفاعات ملحوظة في ثالث جلسات الأسبوع.



ففي الكويت



استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر؛ تزامنًا مع تصدر سهم شركة بيت التمويل الكويتي "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات.

حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% ، وارتفع العام 0.79% ، كما زاد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.82% و0.57% على التوالي عن مستوى الاثنين.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 2.82 مليون دينار وزعت على 7.33 مليون سهم بتنفيذ 420 صفقة،وترتفع التداولات في نهاية الجلسة الي مستوي 40 مليون دينار.

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ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها اتصالات بـ1.99% وتلاه قطاع مواد أساسية بـ 1.14% واستقرت 5 قطاعات.



وتصدر سهم اريد ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 40 سهما بواقع 6.42% بينما جاء الخليجي على رأس تراجعات الأسهم البالغة 4 أسهم بنحو 1.80% واستقر سعر 8 أسهم.

وتقدم سهم بيتك المرتفع 1.03% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.86 مليون سهم وسيولة بقيمة 1.96 مليون دينار نفذت خلال 154 صفقة.



وفي المملكة العربية السعودية



مازال المؤشر يحقق ارتفاعات، حيث ارتفع في مستهل جلسة منتصف الاسبوع بنسبة 0.73% وهي تقدر ب 77 نقطة ليصل الي 10612 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6 مليار ريال.



وفي الإمارات



استهلت مؤشرات الاسواق الاماراتية علي ارتفاع حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35% وهي تقدر ب 13 نقطة ليصل الي 3852 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 300 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبة 0.27% وهي تقدر ب 25 نقطة ليصل الي 9310 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 700 مليون درهم.